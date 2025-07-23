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獨缺士兵！軍士官擬每年增3天身心調適假 主官不得拒絕

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部預告修正「國軍軍官士官請假規則」部分條文，為強化軍官士官心理健康韌性，每年增訂3天「身心調適假」，且權責主官不得拒絕。記者程嘉文／攝影
國防部預告修正「國軍軍官士官請假規則」部分條文，為強化軍官士官心理健康韌性，每年增訂3天「身心調適假」，且權責主官不得拒絕。記者程嘉文／攝影

國防部近期預告修正「國軍軍官士官請假規則」部分條文，為強化軍官士官心理健康韌性，每年增訂3天「身心調適假」，且權責主官不得拒絕。另一方面，原先軍士官每年累計請慰勞假7天得請領慰勞假補助費，新規定修正為須至少請10天才得請領。

國防部指出，為友善職場環境並強化軍官、士官心理健康韌性，各級主官應給予所屬軍官、士官心理健康支持，鼓勵其重視心理健康，自我察覺心理不適，找到舒緩壓力及照顧身心方式；使其達成心理健康狀態後，能夠有效投入戰訓本務。因此參酌公務人員請假規則，增列身心調適假，每年准給3天，並明定權責主官不得拒絕，且不用檢附證明。

修正草案增訂，志願役軍、士官為調適身心需要，得請身心調適假，每年准給3日，其請假日數均併入事假計算。義務役軍、士官為調適身心需要，得請身心調適假，每年准給3日，於其1年內放假之紀念日、節日及例假日調整核給事假。

另一方面，針對現行志願役軍官、士官因為受訓，使次年度的慰勞假按比例扣除，修正草案將「受訓」改為「在國內外各軍事校班或各大專校院受訓逾6個月以上」，其次年度慰勞假，按前一在職年度實際任職月數比例核給慰勞假。

同時，對於發放慰勞假補助費的條件，國防部參考公務人員的規定，修正發給慰勞假補助費的條件，從每年至少應實施累計請慰勞假「7日」，修正為「10日」。

節日 國軍 國防部 志願役 義務役

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