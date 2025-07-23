強化不對稱戰力 軍備局2年內將採購近5萬架無人機

為強化不對稱戰力，根據招標公告，國防部軍備局規劃115年（1萬1270架）、116年（3萬7480架）採購5類別，共4萬8750架無人機，並包括多軸垂直起降、定翼等，滯空時間7分鐘至2.5小時不等。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

根據政府電子採購網刊載的招標公告，國防部軍備局生產製造中心，規劃民國115年將採購1萬1270架無人機、116年採購3萬7480架無人機，資料顯示，無人機共分甲、乙、丙、丁及戊等5式。

甲式為115年7500架、116年2萬6500架，規格為多軸旋翼垂直起降，導控距離6公里以上、影像及傳輸距離6公里以上，可額外酬載2.5公斤以上重量並滯空7分鐘，空載（含光學酬載）可飛行、滯空30分鐘以上。

乙式為115年1100架、116年3200架，規格為多軸旋翼垂直起降，導控距離25公里以上、影像及數據傳輸25公里以上、滿載飛行及滯空時間60分鐘以上（滿載為包含光學酬載及10公斤額外酬載）。

丙式為115年970架、116年2980架，規格為定翼型無人機，採彈射方式啟動，機體為組合式可拆解收納，導控距離90公里以上、影像及傳輸距離90公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間2小時以上（滿載為包含光學酬載及10公斤額外酬載）且航程達180公里以上。

丁式為115年1350架、116年4450架，規格為定翼型無人機，採彈射方式啟動，機體為組合式可拆解收納，導控距離30公里以上，影像及傳輸距離30公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間30分鐘以上（滿載為包含光學酬載及2.5公斤額外酬載）且航程達30公里以上。

戊式為115年350架、116年350架，規格為垂直起降定翼型無人機，機體為組合式可拆解收納，起降期間可抗5級風以上，導控距離100公里以上、影像及數據傳輸距離100公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間達2.5小時以上（含光學酬載，且飛行間平均時速大於80公里以上）。

軍備局於資料中強調，各型無人機必須於國內產製組裝，零組件禁用陸製，同時也應優先採用國內產製零組件，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資廠商等業者參與。

商品推薦