國防部修軍官士官請假規則 增每年3天身心調適假

國防部近期預告修正「國軍軍官士官請假規則」部分條文，為強化軍官士官心理健康韌性，增訂身心調適假，每年准給3天，且權責主官不得拒絕；而原先每年累計請慰勞假「7日」的軍官、士官得請領慰勞假補助費，則修正為至少「10日」。

國防部11日預告「國軍軍官士官請假規則」部分條文修正草案，指出為符合實務需要及法規用語一致，因此修正請假規則。法規用語的調整包含將「娩假」修正為「產假」、「陪產假」修正為「陪產檢及陪產假」，「經常戰備時期」修正為「戰備整備階段二級加強戒備」、「警戒戰備時期」及「戰鬥戰備時期」合併修正為「戰備整備階段一級加強戒備」。

針對現行志願役軍官、士官因為受訓，使次年度的慰勞假按比例扣除，修正草案將「受訓」改為「在國內外各軍事校班或各大專校院受訓逾6個月以上」，其次年度慰勞假，按前一在職年度實際任職月數比例核給慰勞假。

至於發放慰勞假補助費的條件，國防部參考公務人員的規定，修正發給慰勞假補助費的條件，從每年至少應實施累計請慰勞假「7日」，修正為「10日」。

針對增訂身心調適假，國防部指出，為友善職場環境並強化軍官、士官心理健康韌性，各級主官應給予所屬軍官、士官心理健康支持，鼓勵其重視心理健康，自我察覺心理不適，找到舒緩壓力及照顧身心方式，使其達成心理健康狀態後，能夠有效投入戰訓本務，因此參酌公務人員請假規則，增列身心調適假，每年准給3天，並明定權責主官不得拒絕，且不用檢附證明。

修正草案增訂，志願役軍官、士官為調適身心需要，得請身心調適假，每年准給3日，其請假日數均併入事假計算。義務役軍官、士官為調適身心需要，得請身心調適假，每年准給3日，於其1年內放假之紀念日、節日及例假日調整核給事假。

修正草案明定，軍官、士官依上述規定請身心調適假，權責主官不得拒絕。

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