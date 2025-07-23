美國會23日舉行「與台同陣線：抗中國政治戰」聽證會

美國國會及行政部門中國問題委員會23日將舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會。出席證人包括曾以美軍40年來首位現役二星將領身分訪台的情報專家史都德曼，以及提出中共企圖掌握台灣總統維安資訊的學者孟沛德。

美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China；CECC）日前發布公告，指中國不斷升級針對台灣及其支持者的秘密、脅迫及域外手段，威脅台灣民主，也引發外界對美台關係的懷疑及不信任，並試圖形塑涉及台灣地位的法律及學術論述。

CECC指出，23日（美東時間上午10時）的「與台灣同一陣線：反制中國政治戰與跨國鎮壓」（Standwith Taiwan: Countering the PRC’s Political Warfare andTransnational Repression）聽證會，將聚焦中共針對台灣及台僑不斷擴大的政治戰爭及鎮壓行動。

此外，聽證會也將探討中共戰略的數個面向，包括對台灣發動的政治與認知戰、對台僑進行噤聲、審查或恐嚇的行動，以及中國「懲治台獨22條」的域外影響等。

前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（MikeStudeman）、前美國中央情報局（CIA）分析師孟沛德、南加州大學（USC）政治學與國際關係助理教授黃韻琪（Audrye Wong）將出席作證，台灣立法委員范雲則是視訊與會。

史都德曼曾是美軍印太司令部（U.S. Indo-PacificCommand）中，負責情報的J2部門指揮官。他今年6月對中央社證實，於2021年成為美軍40年來首位訪台的現役二星將領。

他當時受訪談6月兵推「台灣組」未打第一擊的戰略困境，建議台灣須證明已竭力避免直接回應，不斷拋出影片、無線電通話音訊以還原事件、戳破北京論述，才更有機會贏得輿論。

孟沛德的公部門職涯始於中央情報局，擔任反情報分析師，也曾於聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」擔任高階研究員，現任華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席。

他4月出席智庫座談時表示，中共長期關注台灣憲兵及總統維安體系，也從俄烏戰爭了解領導階層於戰時存續的重要性，再看共軍模擬台灣總統府的訓練，這一切的目的在於即時掌握台灣總統的維安細節。

CECC是美國國會2000年10月成立的獨立委員會，成員跨參、眾兩院也含民主、共和黨，負責監察中國法治發展及人權，並在每年向美國總統和國會提交年度報告。

CECC主席為參議員蘇利文（Dan Sullivan），共同主席為眾議員史密斯（Chris Smith），兩人都屬共和黨且長期友台。史密斯今天下午透過聲明表示，75年來，中國持續試圖透過嚴酷的法律戰、恐嚇及宣傳手段強行控制台灣。

他說，結合專家證人提出的政策建議與證詞，CECC將審視反制中國壓制手段的政策倡議，並推動限制中共治外影響力的立法，例如「跨國鎮壓政策法案」（Transnational Repression Policy Act）及「與台灣同一陣線法案」（Stand with Taiwan Act）。

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