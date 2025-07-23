台美合作太空港… 專家：AIT神來一筆 我須審慎評估

美國在台協會（ＡＩＴ）在臉書發文稱，美台合作建設太空港，透過「亞軌道飛行」，可使台北與休士頓之間的旅行時間縮短至二點五個小時。國防院助理研究員許智翔表示，九棚國家太空發射場才剛選址完成，美方就拋出合作訊息，可能想參與接下來的規畫、選商、技術取得等。

中華戰略學會資深研究員張競則認為，所有像速食麵般，以急就章步調推出，且事前毫無風聲之跨國合作建設計畫，都必須審慎評估；美國多項基礎建設計畫，到頭來都無疾而終，原因就是缺乏事前完整規畫作業，因此這項計畫事前是否經過審慎評估相當令人懷疑，能否落實也充滿變數。

張競指出，九棚發射場的地理條件，在地緣戰略上發展空間相當有限；且美國所有負責太空研究計畫相關政府機構與部會，從來就沒有提到過其他國家與休士頓相互連接的太空港計畫，「ＡＩＴ神來一筆，未來能否繼續發展，難以令人樂觀」。

許智翔表示，從軍事角度解讀，美國空軍開發中的「火箭貨運」計畫，將可利用亞軌道太空火箭或太空飛機，在很快的時間之內將武器或裝備送到台灣完成補給，甚至就可以不需要盟軍艦隊辛苦突破中國大陸的「拒止（A2/AD）戰術。

但他也說，目前尚還不確定「太空港」所使用的載具型態，如美國空軍的快速運輸火箭等都還在研發階段，且還是火箭形式，意味我方也要有可接收的設施器材；又如，美國太空總署（ＮＡＳＡ）準備用於太空站運補的「築夢者」太空梭，除了發射設施外，還要有可供降落的跑道等場站基礎建設，是否真的能坐落在九棚國家發射場，恐怕還很難確定。

許智翔指出，目前太空「亞軌道」旅行如貝佐斯的「藍色起源」火箭等，不管是富豪旅行或科學研究，每趟的成本恐怕都高達上千萬元，距離搭飛機那樣的實用化運作，恐怕還需要很長一段時間。

他並透露，我國與歐、法、日等太空大國都有互動，隨著川普2.0上台，各國為擺脫對美在安全、軍工及太空等領域的依賴，也在尋求更多合作，這也是台灣的機會之一。他強調，太空領域發展是不可避免的趨勢，但也不是一天兩天就會有成果的東西，如今能事先規畫或預留未來提升空間，也是好事。

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