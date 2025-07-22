漢光忽略海上反封鎖 退將痛陳台灣戰略淪烏克蘭套裝

國軍漢光41號演習實兵操演甫落幕，前海軍情報處長蘭寧利表示，這次操演最關鍵演習課目，應是「反封鎖護航作戰」，卻毫未受重視。他同時痛陳美國將用於烏克蘭「抵抗作戰」戰略強加台灣，忽略海島防衛作戰特性。

蘭寧利今（22）晚以「一個在漢光演習中被無視的課目才是重中之重」為題在臉書發文表示，這一次漢光演習，當全國的目光都被一個接一個熱鬧的自走砲與戰車穿街遶巷；愛國者飛彈、岸置攻船飛彈的發射車組就戰術位置，或者是依令就備用陣地；士兵們據巷戰掩體就位，目不暇給。

但他進一步說，一個關係台灣能存活及持久的最關鍵演習課目卻無人聞問和關切，如果這個關鍵性的作戰失敗，前面那些大軍在島內的兵力運轉與運用則完全停擺，更嚴重的是：當動力資源與後續武器、彈藥的緊急補充被截斷，全島軍民的民心與士氣將迅速墜入一個全盤崩潰的境地。

他說，回想過去幾位資深日本海自的退將來訪，他們無不諄諄忠告我們務必要「確保海線」，他們說到1945年春，日本因被封鎖甚至全國食鹽都開始採分配制，至於能源，大和艦最後一次出擊是搜集了全國僅剩的燃油才勉強夠她單程的燃料。海島防衛作戰根本無韌性可談，除非有護航作戰能確保外供武器、彈藥不缺，否則只是持續時間長短而已，最後全島建設盡成齏粉，只剩全民玉碎。

蘭寧利說，這個最關鍵的課目就是「反封鎖護航作戰」，這次漢光演習在幾乎無人在意之下，海軍在東部海域實施了「護航作戰」演習。這個課目的想定是：在幾次集合大量彈道飛彈、巡弋飛彈、高精度長程火箭及各式無人機的高強度攻擊下，我軍的各式精準防空彈藥均將消耗殆盡。

他表示，這種結果並不離譜，根據前五角大廈高級顧問退役美國陸軍上校道格拉斯·麥格雷戈7月17日稱，美國用於防禦和進攻的飛彈庫存告急，僅夠維持約8天的軍事行動需要。這還僅僅是用在對付也門的胡賽游擊隊、幫以色列攔截伊朗和胡賽的飛彈與無人機的攻擊，根本還談不上是高強度空中攻擊。此時假如美國緊急武器與彈藥補充的商船冒險衝入東部港口下卸，我國海軍絕對有必要組成護航支隊去「台海作戰區」外接應該船抵台。這個想定是參考八二三砲戰時，美第七艦隊護航我國運補支隊只至金門外海12浬為止，剩下的由我國海軍的護航艦自己護送運補船團至料羅灣。這極可能是戰時美軍艦機極可能採取的政策，保持絕不進入解放軍宣布的「台海作戰區（或封鎖管制區）」。所以這是一個相當合理的想定。

他說，在沒有詳細資料下，外界不能評判演習成效。但這顯然是海軍為了將來「絕對無法推卸」的責任下，默默的在演練自己推卸不掉的天職，儘管護航船隊或船團，早從蔡政府在未經防衛戰略辯論之下，就全盤接受了美方的防衛作戰指導，此指導源於冷戰後美國與北約各國針對拖垮或裂解俄羅斯的目標下，在美國與北約均不直接參與下，策動俄羅斯邊緣國家所擬定的，用逐漸升高讓烏克蘭加入北約的議題，激起俄羅斯動武，使俄羅斯陷入無止境的戰爭，同時配合經濟、財金、外交甚至文化、體育，全面抵制，藉以拖垮俄羅斯。就是目前用於烏克蘭的戰略。

蘭寧利痛陳，美國將這個用於烏克蘭簡稱「抵抗作戰」的戰略，於蔡政府接任初，美方在美台國安會會商時，要求我方接受這個「烏克蘭套裝」，我方與會人員在完全不諳海島防衛作戰特性下，當場沒有辯駁，沒有勇敢的說不，沒有勇敢的據理力爭，變成純聽訓式的接受了美國套在台灣身上為烏克蘭設計的戰略，利用台灣的人命犧牲把中共拖跨。荒謬的是美國強壓我國接受在岸上逐城、逐鄉甚至城鎮巷戰時竟沒有想到台灣是個四面環海的海島，動力資源、糧食與武器、彈藥全賴海運供給。所以美方的台灣防衛作戰根本就沒有提及海上交通線問題。

他表示，最不可原諒的是，過去8年來台灣的高層均在台灣防衛作戰的戰略上將美國的指導奉為圭臬，而不敢有一絲拂逆。想想烏克蘭他們還私下留有一手，還有打自己仗的主見，他們還保留著精銳主力準備決戰，我們還有什麼？

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