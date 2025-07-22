鎮守金馬陸軍「海龍蛙兵」主力移駐澎湖 將接收無人艇

原本鎮守金、馬外島的陸軍「海龍蛙兵」，在保留適量運補戒護兵力後，營部及大部分主力將移防澎湖西嶼牛心灣，未來除了將持續與美方交執行「閃光操演」交流演訓外，也將配備無人艇並調整編制。

陸軍司令部回應表示，有關國軍部隊兵力部署及運用，係依敵情威脅及作戰任務需求實施規劃，以提升整體防衛戰力。而台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計畫執行，陸軍援例不予評論。

本報在今年二月間獨家披露，為了考量美軍協訓等需求，陸軍航特部兩棲偵察營將把營部及大部分兵力由金門移防澎湖牛心灣營區，金、馬則將保留料羅灣儲訓隊與少量運補戒護兵力，運作與協訓重點將調整至澎湖。

據指出，陸軍已完成澎湖牛心灣新營舍與碼頭的整建工程，新式兵舍佔地寬廣，適於多個連級部隊同時進駐，同時新建具有修造快艇的二級廠設備及吊掛天車，還設有軌道可供突擊快艇直接入水或登岸。

根據退役海龍蛙兵表示，牛心灣擁有廣闊的訓練海域，且陸上與海上訓場規模更大，可容納更多突擊艇，有助於提升訓練效能。據了解，陸軍兩棲營、海軍陸戰隊偵搜中隊與美國海豹部隊，每年都固定在澎湖水域舉行戰技交流的「閃光操演」（Flash Taper），高層因此考量將兩棲營營部遷至澎湖，便於運作。

同時，因應現代戰爭型態的轉變，海龍蛙兵除了原有的滲透突擊、反恐、反劫持等任務外，在美軍海豹部隊建議下，未來將配備無人攻擊艇，並加強科技戰備能力。

商品推薦