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台美合作「太空港」？ 專家：距離實用化還有長路

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國在台協會（AIT）臉書發文指出，台美的太空合作從過去、現在、未來，都在持續拓展更多可能性，包括可能的太空港合作也正待未來更進一步的評估和討論。圖／擷取自美國在台協會臉書
美國在台協會（AIT）臉書發文指出，台美的太空合作從過去、現在、未來，都在持續拓展更多可能性，包括可能的太空港合作也正待未來更進一步的評估和討論。圖／擷取自美國在台協會臉書

美國在台協會AIT在臉書發文宣稱，美台可合作建設太空港，透過「亞軌道飛行」，可使台北與休士頓之間的旅行時間縮短至2.5個小時，縮短兩地的直飛時間。國防院助理研究員許智翔表示，九棚國家太空發射場才剛選址完成，美方就拋出合作訊息，可能想參與接下來的規劃、選商、技術取得等工作。他強調，太空領域發展是不可避免的趨勢，但也不是一天兩天就會有成果的東西，如今能事先起步也是好事。

許智翔表示，從軍事角度解讀，美國空軍開發中的「火箭貨運」計畫，將可利用亞軌道太空火箭或太空飛機，在很快的時間之內將武器或裝備送到台灣完成補給，甚至就可以不需要盟軍艦隊辛苦突破中國大陸的「拒止（A2/AD）戰術。

不過他坦言，目前尚還不確定「太空港」所使用的載具型態，如美國空軍的快速運輸火箭等都還在研發階段，且還是火箭形式，意味我方也要有可接收的設施器材。又如美國太空總署NASA準備用於太空站運補的「築夢者」太空梭，除了發射設施外，還要有可供降落的跑道等場站基礎建設，是否真的能坐落在九棚國家發射場，恐怕還很難確定。

許智翔指出，目前太空「次軌道」旅行如貝佐斯的「藍色起源」火箭等，不管是富豪旅行或科學研究，每趟的成本恐怕都高達上千萬元，距離搭飛機那樣的實用化運作，恐怕還需要很長一段時間。

他分析，國家太空發射場才剛選址完成，美方就拋出合作太空港的訊息，可能是也想參與接下來進一步規劃、選商、科技技術取得等。此外，美國休士頓太空港已開發十年以上，此時提到或許也有可能是希望我們也可以進一步去投資。

他認為目前看來，太空港固然是願景，但政策或政治宣示的意味更為濃厚，但既然美方說了，應該也代表美方希望更多合作。他指出，美國NASA受到必須與邦交國合作的限制，與我方交流障礙重重，如今或許是雙方的新契機。

許智翔並透露，我國與歐、法、日等太空大國都有互動，隨著川普2.0上台，各國為擺脫對美在安全、軍工及太空等領域的依賴，也在尋求更多合作，這也是台灣的機會之一。他強調，太空領域發展是不可避免的趨勢，但也不是一天兩天就會有成果的東西，如今能事先規劃或預留未來提升空間，也是好事。

火箭 太空港 美國在台協會

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