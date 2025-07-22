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台美合作開發太空港？ 張競：「速食麵」合作計畫要審慎
美國在台協會AIT在臉書發文宣稱，美台可合作建設太空港，透過「亞軌道飛行」，可使台北與休士頓之間的旅行時間縮短至2.5個小時，縮短兩地的直飛時間。中華戰略學會資深研究員張競提醒，所有像速食麵般以急就章步調推出，而且事前毫無風聲之跨國合作建設計畫，其實都必須審慎評估。
張競指出，美國多項基礎建設計畫，到頭來都是無疾而終，究其原因就是因為缺乏事前完整規劃作業，整體評估亦不完整，最後面臨重大阻礙無法執行。最具體案例就是最近被取消之加州高鐵建設計畫，因此此項計畫事先是否經過審慎評估與完整規劃相當令人懷疑，未來能否落實執行確實充滿變數。
他分析，就九棚發射場地理條件來說其實在地緣戰略上發展空間相當有限；因此若是懷疑刻意選擇九棚發射場，以便掩護特定軍事部署或是存在特定戰略考量，更是讓人難以相信。
張競進一步質疑，美國所有負責太空研究計畫相關政府機構與部會，從來就沒有提到過與休士頓相互連接的其他太空港計畫。美國在台協會透過網站公布如此神來一筆，其所根據之美國基礎建設計畫，完全就沒有顯現在任何其他政府文件之上，因此未來能否繼續發展，確實難以令人樂觀。
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