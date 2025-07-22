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海空精準飛彈操演8月底登場 擬射擊特殊彈種

中央社／ 台北22日電

為期10天9夜、國軍年度重大演習漢光41號」實兵操演已在18號圓滿落幕，但國軍訓練不間斷，據了解，屬例行性質的海空精準飛彈射擊將於8月底在九鵬實施，除射擊愛國者、雄風外，也規劃射擊特殊彈種。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

知情人士今天指出，屬於年度例行演訓的「海空精準彈藥射擊操演」，預計8月底在屏東九鵬一帶實施。根據規劃，除實彈射擊雄風反艦飛彈、愛國者防空飛彈外，據了解也射擊「特殊彈種」。

根據空軍司令部向交通部航港局遞交的射擊通報顯示，8月19日至20日將在大武、鵝鑾鼻一帶實施海域管制，並區分為警戒一區及警戒二區。警戒一區範圍北至台東大武、南至鵝鑾鼻，東至蘭嶼以西；二區則從則自綠島、蘭嶼持續向東延伸至外海。

飛彈 國軍 台海 漢光 演習 實彈 漢光演習

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