海空精準飛彈操演8月底登場 擬射擊特殊彈種
為期10天9夜、國軍年度重大演習「漢光41號」實兵操演已在18號圓滿落幕，但國軍訓練不間斷，據了解，屬例行性質的海空精準飛彈射擊將於8月底在九鵬實施，除射擊愛國者、雄風外，也規劃射擊特殊彈種。
中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。
知情人士今天指出，屬於年度例行演訓的「海空精準彈藥射擊操演」，預計8月底在屏東九鵬一帶實施。根據規劃，除實彈射擊雄風反艦飛彈、愛國者防空飛彈外，據了解也射擊「特殊彈種」。
根據空軍司令部向交通部航港局遞交的射擊通報顯示，8月19日至20日將在大武、鵝鑾鼻一帶實施海域管制，並區分為警戒一區及警戒二區。警戒一區範圍北至台東大武、南至鵝鑾鼻，東至蘭嶼以西；二區則從則自綠島、蘭嶼持續向東延伸至外海。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言