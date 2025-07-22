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國防部推動急難貸款政策 讓急需用錢官兵安心

中央社／ 台北22日電

軍人小額借貸成為中共近年滲透新手法，國防部近日預告修正「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」，修正基金設置目的，增列推辦現役官兵急難貸款，讓急需用錢之官士兵安心，專注戰訓本務。

公教人員遭遇急難狀況時，可依「中央公教人員急難貸款實施要點」至多借貸新台幣120萬元應急，貸款項目分為傷病醫護貸款、喪葬貸款、災害貸款、育嬰貸款、產後護理貸款、長期照護貸款等，最長還款期限達6年，利率則依照郵政儲金2年期定期儲蓄存款機動利率，減掉年息0.025%計算，目前為1.695%。

然而，國軍官兵卻無類似制度，官兵若急需用錢須向私人機構借貸，民進黨立委林楚茵、國民黨立委徐巧芯先前皆在立法院外交及國防委員會質詢時指出，小額借貸已成為中共滲透新手法，呼籲由國防部開辦或設置相關借貸專案。

國防部長顧立雄4月在立法院備詢時表示，國防部有向行政院提出急難救助的案子，各項細節還在研擬，因為工作性質，所以這項措施的貸款利率、額度盡量能比公教人員再高一點。

國防部17日預告修正「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」，指出為紓解現役軍官、士官及士兵本人、配偶及直系血親因傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護或其他急難原因所需資金，國軍生產及服務作業基金軍人儲蓄事業為配合國防部推動急難貸款政策，期使急需用錢之官士兵安心，專注戰訓本務，因此修正運用辦法。

針對國軍生產及服務作業基金設置目的，修正辦法第1條增列「推辦官兵急難貸款」；至於基金用途，修正辦法第5條則是增訂，「官兵急難貸款資金」，以配合國防部推動急難貸款政策。

軍人 國軍 中共 國防部

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