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抗戰飛官歸葬台灣 AIT谷立言到場致意
對日抗戰時投身空軍的美國華僑朱安琪被暱稱為「永遠的上尉」，年初以一○三歲高齡去世。兒子依其遺願，將他與妻子骨灰帶回台灣，昨入厝碧潭空軍公墓，美國在台協會台北處長谷立言也到場致意。
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