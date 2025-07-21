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全新運輸模式！美台洽太空港合作 AIT：台北直飛休士頓只要2.5小時

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）駐台北辦事處。圖／AIT臉書專頁
美國在台協會（AIT）駐台北辦事處。圖／AIT臉書專頁

美國在台協會AIT）在臉書發文表示，美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時；AIT也已與台灣相關機關啟動初步交流，初期以無人貨運任務為主，隨著技術成熟可望發展載人飛行。

AIT指出，休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。

AIT稱已與台灣相關機關啟動初步交流，以評估此合作的可行性，合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行；AIT表示，這項合作不僅突顯出台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。

中央社上月報導，美國推動發展太空港計畫（Spaceport），休士頓旅遊局介紹，太空港計畫打造一種全新的運輸模式，以台灣到休士頓為例，透過太空港將可在2.5小時直達；太空港計畫是一種全新的運輸模式，其中一種方式是利用大型飛機夾帶太空飛行器升空，飛至開闊海域上空後釋放，太空飛行器再點燃引擎、垂直穿出大氣層，調整姿態後以自由落體方式重返地表，最後精準降落於指定機場。

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