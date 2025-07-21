「永遠的上尉」朱安琪歸葬空軍公墓 谷立言參加典禮致敬

被暱稱為「永遠的上尉」、高齡103歲的美國華僑朱安琪，抗戰時回祖國加入空軍，今年在美國舊金山去世。家屬遵其遺願，將他與已故太太蔣有賢的骨灰帶回國，今天入厝碧潭空軍公墓，由空軍司令鄭榮豐上將主祭，包括前國防部長馮世寬、中央軍校校友會理事長彭進明等多位空軍退將出席。美國在台協會AIT台北處長谷立言也到場致意。

朱安琪雖然只在空軍服務七年，因在國共內戰中曾被共軍砲火擊落俘虜，獲釋後無法繼續飛行，因而在「免職流薪」情況下離開空軍返回美國。雖然在國軍僅官至上尉，但接下來70餘年，朱安琪積極為旅美同袍服務，創立為舊金山灣區的大鵬聯誼會，是當地僑界支持中華民國重要力量，被暱稱為「永遠的上尉」。如今高齡去世，生前交代家屬，讓自己的骨灰與生平相關文物，重新回到空軍大家庭。

朱安琪的兩個兒子這次帶著父母的骨灰來台，上午在空軍公墓舉行祭祀後，入厝忠靈殿。並將父親生前的空軍文物捐贈給空軍，下午在司令部舉行捐贈儀式。 美籍華裔空軍飛官朱安琪以103歲高齡去世，兩個兒子將他與已故太太的骨灰帶回台灣，今天入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影 朱安琪（右）於2015年返台參加抗戰勝利70周年慶典，與陸軍老兵歐重遙相見歡，兩人都曾參加1944年衡陽保衛戰。圖／本報資料照片 美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽103歲，今天其家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影 旅美華僑飛官朱安琪以103歲高齡去世，空軍司令鄭榮豐上將（中）主持骨灰入厝典禮。記者潘俊宏／攝影

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