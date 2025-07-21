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「永遠的上尉」朱安琪歸葬空軍公墓 谷立言參加典禮致敬
被暱稱為「永遠的上尉」、高齡103歲的美國華僑朱安琪，抗戰時回祖國加入空軍，今年在美國舊金山去世。家屬遵其遺願，將他與已故太太蔣有賢的骨灰帶回國，今天入厝碧潭空軍公墓，由空軍司令鄭榮豐上將主祭，包括前國防部長馮世寬、中央軍校校友會理事長彭進明等多位空軍退將出席。美國在台協會AIT台北處長谷立言也到場致意。
朱安琪雖然只在空軍服務七年，因在國共內戰中曾被共軍砲火擊落俘虜，獲釋後無法繼續飛行，因而在「免職流薪」情況下離開空軍返回美國。雖然在國軍僅官至上尉，但接下來70餘年，朱安琪積極為旅美同袍服務，創立為舊金山灣區的大鵬聯誼會，是當地僑界支持中華民國重要力量，被暱稱為「永遠的上尉」。如今高齡去世，生前交代家屬，讓自己的骨灰與生平相關文物，重新回到空軍大家庭。
朱安琪的兩個兒子這次帶著父母的骨灰來台，上午在空軍公墓舉行祭祀後，入厝忠靈殿。並將父親生前的空軍文物捐贈給空軍，下午在司令部舉行捐贈儀式。
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