快訊

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

日參院選舉最終席次揭曉！執政聯盟未過半 4在野黨已拒絕「大聯合」

影／已故美籍華裔空軍飛官朱安琪入葬公墓 AIT處長出席致意

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，空軍司令鄭榮豐（右一）向出席的AIT處長谷立言（右三）致意。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，空軍司令鄭榮豐（右一）向出席的AIT處長谷立言（右三）致意。記者潘俊宏／攝影

美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，國防部前部長馮世寬、空軍司令鄭榮豐、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言等人都出席觀禮。

朱安琪雖然只在空軍服務七年，即使在國共內戰時曾遭俘虜，但因其華僑身分，中共最後將其釋放，朱安琪最後選擇退伍，由於空軍建立不久，沒有飛行員退伍的前例，沒有拿到退休金，只拿到一張「免職留籍」證明給他，他回到美國後，因為非美軍也無法享受退伍軍人待遇，即使如此，接下來七十餘年，他積極為中華民國在美國發聲。

今天典禮莊嚴隆重，空軍司令鄭榮豐擔任主祭，率全體出席官兵及來賓一起向已故朱安琪致敬，並唱空軍軍歌，緬懷其一生為國為民的貢獻，谷立言與AIT多名長官全程出席典禮。

美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，國防部前部長馮世寬（前右）及AIT處長谷立言（後中）出席典禮。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，國防部前部長馮世寬（前右）及AIT處長谷立言（後中）出席典禮。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影
美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影

空軍 谷立言 美國在台協會

延伸閱讀

我F-16V戰機選定升級電戰莢艙？美兩大廠爭取中

顧立雄視導空軍跑道搶修演練 慰勉官兵漢光演習辛勞

志航基地V-150裝甲車翻覆 空軍：2成員輕傷意識清楚

愛國者飛彈車轉彎卡民宅4小時 空軍：隔離不足

相關新聞

影／已故美籍華裔空軍飛官朱安琪入葬公墓 AIT處長出席致意

美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭...

美眾院通過法案 「中國是中國，台灣是台灣」禁國防部展示台灣納入中國地圖

美國眾議院日前通過法案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖。這是眾議院繼要求國務院後，再次通過法案規定行政部門展示「誠實...

陸石墨導彈是「關燈神器」 一發就能癱瘓台灣電力系統

大陸央視發布一段動畫影片，展示名為「衛士600」（WS-600L）發射新型石墨炸彈的畫面，據稱可癱瘓敵方發電站和供電系統，導致目標區域全面斷電。大陸評論員稱，台灣供電系統脆弱，這是專門針對台灣的關燈神器。

軍中敬禮「蔡規賴隨」卻惹議？因為少做一件事

賴清德總統視導漢光41號演習，不僅隨行官員穿著迷彩服引發爭議，向官兵回禮方式也成為話題。社群網站出現影片，諷刺穿著迷彩服...

經濟部促禮遇國軍 業者酸賣兄弟茶

賴清德總統高喊禮遇國軍，稱要航空公司免費幫軍人升商務艙，經濟部也致電餐飲業者，要求給予軍人折扣優惠，卻被業界痛批是要強迫...

美眾院通過國防撥款 對台軍援147億元

美國聯邦眾議院十八日凌晨通過二○二六財年國防撥款法案，其中包括五億美元（約台幣一四七億元）將用於台灣安全合作倡議（ＴＳＣ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。