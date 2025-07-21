影／已故美籍華裔空軍飛官朱安琪入葬公墓 AIT處長出席致意

美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，國防部前部長馮世寬、空軍司令鄭榮豐、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言等人都出席觀禮。

朱安琪雖然只在空軍服務七年，即使在國共內戰時曾遭俘虜，但因其華僑身分，中共最後將其釋放，朱安琪最後選擇退伍，由於空軍建立不久，沒有飛行員退伍的前例，沒有拿到退休金，只拿到一張「免職留籍」證明給他，他回到美國後，因為非美軍也無法享受退伍軍人待遇，即使如此，接下來七十餘年，他積極為中華民國在美國發聲。

今天典禮莊嚴隆重，空軍司令鄭榮豐擔任主祭，率全體出席官兵及來賓一起向已故朱安琪致敬，並唱空軍軍歌，緬懷其一生為國為民的貢獻，谷立言與AIT多名長官全程出席典禮。 美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影 美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓，國防部前部長馮世寬（前右）及AIT處長谷立言（後中）出席典禮。記者潘俊宏／攝影 美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影 美籍華裔空軍飛官朱安琪曾在抗戰時返國從軍，今年一月於美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，今天家屬將他與已故太太的骨灰入厝碧潭空軍公墓。記者潘俊宏／攝影

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