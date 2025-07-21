美眾議院撥款5億軍援台灣 趙怡翔：台海安全是國際共識

美國眾議院18日通過2026財政年度國防撥款法案，其中將撥款5億美元用於台灣安全合作倡議，協助台灣提升戰備及嚇阻力，防止中國入侵。民進黨議員趙怡翔表示，守護台海安全是國際共識，但最終應回歸自身國防政策，政府要持續強化國防預算與戰力。

趙怡翔指出，這是眾議員以跨黨派且絕大多數支持通過該筆預算，也是美方民眾與政府對於台海安全基本共識，在國際社會對於台海穩定具有共識，普遍認為應強化台灣的防衛戰力及在台海、印太地區的安全投資。

趙怡翔說，美國「好朋友」給予鼓勵政府應給予感謝，但國防安全最終仍應回歸自身，台灣也將持續與國際夥伴共同努力，強化國防預算與戰力，作為台海和平的穩定力量。

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