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1架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北21日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，1架次共機逾越中線侵擾北部空域，國軍用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，1架次逾越台灣海峽中線進入北部空域，以及共艦5艘持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部

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