1架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

大陸央視發布一段動畫影片，展示名為「衛士600」（WS-600L）發射新型石墨炸彈的畫面，據稱可癱瘓敵方發電站和供電系統，導致目標區域全面斷電。大陸評論員稱，台灣供電系統脆弱，這是專門針對台灣的關燈神器。

2025-07-21 07:30