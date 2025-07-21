川普2.0對援台金額表態 籲眾議院追加至10億助嚇阻

川普政府2月據報釋出先前凍結的援台8.7億美元（約新台幣255億元）金額後，再度對援助台灣表態。根據白宮近期聲明，政府「強烈敦促」眾議院充分考慮援台10億美元的撥款請求，讓台灣具備可靠的自衛能力。

美國總統行政辦公室最大單位、白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）15日就2026財政年度的國防部撥款法案發布行政部門政策聲明，內容提到法案中的「台灣安全援助倡議」（Taiwan SecurityAssistance Initiative）。

信件指出，行政部門感謝眾議院撥款委員會在法案中納入5億美元用於台灣安全援助倡議。這筆資金對於協助國防部強化台灣自我防衛能力至關重要。行政部門並強烈敦促充分考慮2026財年的國防部撥款法案中，為台灣安全援助倡議提出的10億美元撥款申請。

「因為台灣具備可靠的自我防衛能力，對於印太區域的嚇阻相當關鍵，在緊急情況下保障美國人員安全方面也重要。」

不過，眾議院18日通過的法案仍是為「台灣安全援助倡議」編列5億，向台灣提供新國防物資、服務，以及軍事教育和訓練；另規定國防部長應每季向國會國防相關委員會提交撥款使用情況的報告。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）日前對中央社表示，法案對「台灣安全援助倡議」的討論，曾參考前美國太平洋司令部作戰主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）今年5月在國會作證的證詞。

退役少將蒙哥馬利當時對國會呼籲，最大限度地增加對台軍事援助。

他寫道，這可以透過「外國軍事融資」（ForeignMilitary Financing，FMF）、「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）及「台灣安全援助倡議」來實現。台灣太小，無法獨自應付北京的挑戰；中國國內生產毛額是台灣的23倍。

蒙哥馬利建議，2025財年國防授權法案設立「台灣安全合作倡議」，並授權第一年撥款高達3億美元。展望未來，國會應在2026財年及往後為這項倡議撥款10億美元。

「這筆資金的關鍵用途將是對台灣作戰人員進行訓練和教育，包括最大限度地提高其在各作戰領域的上尉課程出勤率，並支付在夏威夷及美國西岸設施進行的島外營級訓練費用。」

蒙哥馬利在美國海軍服役32年，2017年退役。他曾擔任美國太平洋司令部作戰主任、核動力航空母艦「喬治華盛頓號」戰鬥群指揮官，以及美國歐洲司令部計畫、政策與戰略副主任。

1998年至2000年，他被派任至國家安全會議，擔任跨國威脅事務主任。蒙哥馬利擁有賓州大學及牛津大學的研究所學位，也完成美國海軍的核動力訓練計畫課程。

眾議院18日通過的國防部撥款法案並非最終定案，因為眾議院版本仍需與參議院協調，兩院通過文字一致的法案後，才經總統簽署成法。截至目前，參議院撥款委員會仍未公布自家版本的國防部撥款法案。

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