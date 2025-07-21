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美眾院通過法案 「中國是中國，台灣是台灣」禁國防部展示台灣納入中國地圖

中央社／ 華盛頓20日專電
美國眾議院。示意圖（路透） （資料照片）
美國眾議院。示意圖（路透） （資料照片）

美國眾議院日前通過法案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖。這是眾議院繼要求國務院後，再次通過法案規定行政部門展示「誠實地圖」。提案議員強調，法案反映簡單的現實，「中國是中國，台灣是台灣」。

聯邦眾議院18日通過逾8300億美元（約新台幣24.3兆元）的2026財政年度國防部撥款法案（Departmentof Defense Appropriations Act），其中由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）提出的涉台修正案獲口頭無異議通過。

這項修正案寫道，「本法所撥款或以其他方式提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島或蘭嶼描繪為中華人民共和國領土一部分的地圖」。

帝芬尼於表決前呼籲其他議員支持，並表示眾議院在上屆國會的國務院撥款法案中通過一項類似修正案，「而今天的修正案只是將這項政策擴展至國防部」。

他說，這並不是一項有爭議的修正案，「因為我們都很清楚，台灣現在不是，也從未屬於共產中國」。台灣人民自行選出領導人，擁有自己的軍隊，執行自己的外交政策，並與其他國家簽訂貿易協定。

「無論從哪方面來看，台灣都是一個主權、民主、獨立的國家，任何與此相反的說法都是錯的」。帝芬尼指出，1970年代以來，美國所謂的「一中政策」認知（acknowledge）北京對台灣毫無根據的主權主張；這是過時且不誠實的政策，「我們應該摒棄」。

美國的「一中政策」只認知（acknowledge）北京所稱台灣是中國一部分的主張，但未承認（recognize）。

帝芬尼說，雖然這項修正案不會終結誤導性的「一中政策」，但至少要求使用的地圖反映一個簡單的現實，「中國是中國，台灣是台灣」。

2018年，美國國防部誤在「核部署評估報告」中將台灣標示為中國的一部分後，將報告從網站撤下，數小時後上架更正版本。五角大廈發言人當時對日本時報（Japan Times）表示，報告印刷時出現錯誤。

友台的帝芬尼這幾年數度提出類似修正案，2022年財政年度支出法案也確實納入相關內容，並於兩院成功闖關，經時任總統拜登簽署成法，但文字調整為「禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何『不正確標示』台灣領土的地圖」。

18日通過的國防部撥款法案也含軍援台灣5億美元，但非最終定案，因為眾議院版本仍需與參議院協調，兩院通過文字一致的法案後，才經總統簽署成法。截至目前，參議院撥款委員會仍未公布自家版本的國防部撥款法案。

美國國防 法案 國防部

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