軍中敬禮「蔡規賴隨」卻惹議？因為少做一件事

賴清德總統視導漢光41號演習，不僅隨行官員穿著迷彩服引發爭議，向官兵回禮方式也成為話題。社群網站出現影片，諷刺穿著迷彩服的他，居然以「點頭」代替舉手禮，「哪裡來的天兵？」陸戰隊退伍的網紅「館長」陳之漢也批評，穿軍服當然就要行舉手禮。事實上，總統身為文人，可採鞠躬、扶手、注目、頷首等方式行禮，不必如軍人般行舉手禮；即使是軍人，也有行鞠躬禮的場合，然而鞠躬或頷首，都需在脫帽情況下為之，總統戴帽回禮，反而顯得突兀。

以往的國慶閱兵，當部隊以分列式通過司令台，蔣中正總統穿著軍常服，舉手回禮；嚴家淦、蔣經國、李登輝等文人總統，則採右手放在左胸前的扶手禮。2007年雙十國慶，扁政府舉辦「類閱兵」，當天為強調不同於閱兵，陳水扁總統並未起身向部隊回禮，也引起不重視軍人的批評。

閱兵典禮在分列式之前，如果進行「閱兵式」，總統乘車通過受校部隊前方，接受各部隊一一敬禮。此時文職總統可行扶手、禮注目禮或頷首禮。至於舉手禮，也非僅限軍人才可使用，包括陳水扁、馬英九參加元旦升旗，或美國總統川普上月閱兵，都曾向國旗或部隊行舉手禮。

我國行憲後歷任總統，蔣中正具備軍人身分，但除了國慶閱兵、外賓訪華等軍禮場合，平日巡視部隊並不穿軍裝。此後歷任總統視導漢光等演習，也都不穿軍服。扁、馬時代開始出現「類軍裝」，例如便服套上迷彩外套或飛行夾克。馬英九並首創實彈演習致詞，繼續穿戴防彈背心與鋼盔。蔡政府時代，國防部長馮世寬2017年漢光演習，首創全套空軍迷彩裝亮相，衣服上有「國防部長」、「馮世寬」名牌。2019年起，蔡英文也穿上全套迷彩服視導漢光，但從不戴小帽。

蔡英文總統穿著全套迷彩服視導漢光演習，該用文人或軍人禮節，因此成為問題。蔡總統對官兵回禮，多半採鞠躬與頷首。但是鞠躬禮之前必須先脫帽，蔡總統可能基於髮型考量，穿迷彩服向來不戴帽，正好避開此環節；賴總統雖然「蔡規賴隨」，但未脫帽就向部隊回禮，反而易被視為「點頭」。

曾任國防部視察的資深軍事記者盧德允認為，總統行舉手禮或點頭致意都沒有問題，不必過於拘泥；但作為國家元首與三軍統帥，必須表現出威儀與氣場，在姿態舉止與服裝上，或許可再多一些要求。 2016年元旦，馬英九總統主持任內最後一次元旦升旗，對國旗行舉手禮。圖／聯合報系資料照 2001年總統府元旦升旗典禮，陳水扁總統、行政院長張俊雄都行舉手禮，呂秀蓮副總統稍頓一下，行了扶手禮。圖／聯合報系資料照 2024年漢光40號演習，賴清德總統穿迷彩服前往花蓮空軍基地視察。記者曾原信／攝影 蔣中正總統穿著軍常服，搭乘閱兵車通過受校閱部隊，舉手回禮。圖／聯合報系資料照 2013年，馬英九總統校閱部隊時，以點頭頷首回應。圖／聯合報系資料照 蔡英文總統常穿迷彩服到軍中視導，但從不戴小帽。圖／引自蔡英文臉書粉專 2024年6月4日，軍友社榮譽理事長李棟樑（右）與國軍高級將領到五指山國軍示範公墓致敬，眾人脫帽行三鞠躬禮。記者程嘉文／攝影

商品推薦