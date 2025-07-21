冷眼集／賴幕僚穿軍服…戰場非秀場 軍服非戲服

漢光四十一號演習落幕，軍服爭議餘波盪漾。總統府昨澄清，賴總統與相關幕僚視導國軍演習，穿著迷彩服是「就演訓需要，配合參演部隊訊跡管理」，並無違法。但此說法只對了一半，因為賴及幕僚雖不構成冒充軍人，不過，所謂「演訓需要」根本站不住腳，真正答案是政治上的作秀需要，「配合參演部隊」其實是「部隊配合參演」。

賴總統幕僚高調貼文秀出軍服惹議，甚至被指違法。然而，「冒用」的法律要件是必須有軍階，否則，即使總統與幕僚穿上迷彩服，在法律上並不構成冒充軍人。

總統是三軍統帥，視導部隊演習天經地義。然而，統帥不是操作槍砲的一線戰鬥員，身為國家元首，更不能輕易犯險。總統的演習視導行程，不可能闖入正在運動、射擊的官兵行列；軍方安排動線時更會考慮，必須讓總統避開武器的危險區。直到操演科目暫告段落，部隊進入稍息狀態，總統才會接近官兵，進行勗勉或頒獎贈禮。若如上述，真有所謂「訊跡管理」的必要？

府方說法更自打嘴巴的是，當天總統與幾位高階幕僚換上全身迷彩服，但府方基層工作人員與負責護衛的特勤，依舊是平常打扮。看上去照樣一目了然，哪有「訊跡管理」的效果？

總統視導演習換上全套軍服，從蔡政府才開始。

之前幾十年，歷任總統或國防部，難道都不知「訊跡管理」與「配合參演部隊」的重要？抑或正如好萊塢電影「火線大行動」中的克林伊斯威特自嘲，只是「讓總統看起來更像總統」的宣傳？

更須進一步釐清者，乃近年常被混淆的觀念，即總統是三軍統帥，也應該是三軍靠山；但如此，並不代表總統是三軍的一員。統帥與官兵身分不同，有各自應守的責任與規範。政治人物自詡重視國防，雖可肯定，但把自己打扮得和官兵一樣，就戳破了「軍服是軍人榮譽，不是人人都可以」的信條，反而顯示對軍人身分的輕慢與不尊重。政治上的作秀，應該適可而止。

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