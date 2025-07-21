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經濟部促禮遇國軍 業者酸賣兄弟茶
賴清德總統高喊禮遇國軍，稱要航空公司免費幫軍人升商務艙，經濟部也致電餐飲業者，要求給予軍人折扣優惠，卻被業界痛批是要強迫「做功德」。儘管此舉引發非議，但經濟部仍未放棄，日前再致電給上一波未正面回應的業者；業者直言，政府擺明是要來硬的，好像在賣「兄弟茶」。
經濟部商業署回應，國軍官兵的貢獻與付出，值得全體國人的尊敬與支持，從未要求業者於軍人節提供優惠，經濟部基於愛軍、敬軍理念，在不影響業者經營與商業模式情況下，歡迎業者禮遇軍人。經濟部強調，只是詢問業者，沒有設ＫＰＩ（績效評核指標）。
對於經濟部商業署傳出發函要求餐飲業者給予軍人優惠，且不能只是送小菜，而是要有折扣優惠，在業者炸鍋怒批「政府請客，業者付錢」之後，原以為在政府會就此打住，但又有業者爆料表示，近日再度接到商業署的電話，同樣是詢問九三軍人節是否會給予軍人折扣，話裡雖是「提醒、詢問意願」，卻感受到壓力，「政府好像不達目的不罷休」。
有業者無奈表示，商業署作為主管機關之一，並非業者可以抗衡，因此已開始規畫相關優惠方案。
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