聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部促禮遇國軍 業者酸賣兄弟茶

聯合報／ 記者林海／台北報導

賴清德總統高喊禮遇國軍，稱要航空公司免費幫軍人升商務艙，經濟部也致電餐飲業者，要求給予軍人折扣優惠，卻被業界痛批是要強迫「做功德」。儘管此舉引發非議，但經濟部仍未放棄，日前再致電給上一波未正面回應的業者；業者直言，政府擺明是要來硬的，好像在賣「兄弟茶」。

經濟部商業署回應，國軍官兵的貢獻與付出，值得全體國人的尊敬與支持，從未要求業者於軍人節提供優惠，經濟部基於愛軍、敬軍理念，在不影響業者經營與商業模式情況下，歡迎業者禮遇軍人。經濟部強調，只是詢問業者，沒有設ＫＰＩ（績效評核指標）。

對於經濟部商業署傳出發函要求餐飲業者給予軍人優惠，且不能只是送小菜，而是要有折扣優惠，在業者炸鍋怒批「政府請客，業者付錢」之後，原以為在政府會就此打住，但又有業者爆料表示，近日再度接到商業署的電話，同樣是詢問九三軍人節是否會給予軍人折扣，話裡雖是「提醒、詢問意願」，卻感受到壓力，「政府好像不達目的不罷休」。

有業者無奈表示，商業署作為主管機關之一，並非業者可以抗衡，因此已開始規畫相關優惠方案。

軍人 經濟部 國軍

延伸閱讀

丹娜絲風災工廠機器泡水更新 經部公告設備修復每家補助最高20萬元

AI需求強勁、拉貨潮挹注…外銷訂單熱 有望連五紅

核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

歐系車商關注關稅平等　經濟部：台美關稅談判只對美進口車有效

相關新聞

經濟部促禮遇國軍 業者酸賣兄弟茶

賴清德總統高喊禮遇國軍，稱要航空公司免費幫軍人升商務艙，經濟部也致電餐飲業者，要求給予軍人折扣優惠，卻被業界痛批是要強迫...

美眾院通過國防撥款 對台軍援147億元

美國聯邦眾議院十八日凌晨通過二○二六財年國防撥款法案，其中包括五億美元（約台幣一四七億元）將用於台灣安全合作倡議（ＴＳＣ...

總統幕僚軍裝擺拍 在野批作秀「上面胡搞 下面學樣」

漢光演習剛結束，就傳出總統辦公室主任陳羿伶在演訓現場著軍服「擺拍」的爭議。陳羿伶在臉書分享陪賴清德總統視導演習的照片，照...

冷眼集／賴幕僚穿軍服…戰場非秀場 軍服非戲服

漢光四十一號演習落幕，軍服爭議餘波盪漾。總統府昨澄清，賴總統與相關幕僚視導國軍演習，穿著迷彩服是「就演訓需要，配合參演部...

護國不分性別！女幕僚著軍服遭批 軍方人士籲：拋棄封建思維

媒體報導指，總統辦公室主任等人陪同總統出席演訓行程，穿著軍服不符慣例。軍方人士今天表示，保家衛國不分男女、能力更無關性別...

國防部「貼心」準備？總統幕僚穿軍服遭批 馬文君盼軍方謹守分際

漢光演習剛結束，接連有媒體報導稱賴清德總統的文職幕僚在現場著軍服還擺拍，引發爭議。國民黨立委馬文君批評，可能是國防部的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。