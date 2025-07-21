總統幕僚軍裝擺拍 在野批作秀「上面胡搞 下面學樣」

漢光演習剛結束，就傳出總統辦公室主任陳羿伶在演訓現場著軍服「擺拍」的爭議。陳羿伶在臉書分享陪賴清德總統視導演習的照片，照片中穿迷彩服、戴軍帽，佩掛年漢光演習的紀念臂章，姿態如將領，並提及「打掉重練」、「加緊腳步推動改革」。

根據媒體畫面，七月十四日賴總統視導海軍快速布雷艇時，陳羿伶與總統府發言人郭雅慧均著軍服陪同。但非現役軍人的總統幕僚身穿軍服，引發是否牴觸法律的爭議。還有軍事專家質疑違反陸海空軍刑法規定。

漢光四十一號演習期間，賴清德總統辦公室主任陳羿伶著軍服現身。圖／翻攝自陳羿伶臉書

郭雅慧昨表示，賴總統視導重大國防演訓行程如漢光演習等，相關幕僚團員是依國防部就演訓需要，配合參演部隊訊跡管理，於出席演訓期間穿著迷彩服，悉為尊重專業及作業慣例，並無違反規定或相關法律的問題。

國防部也回應，總統視導國軍演訓行程，陪同幕僚穿著迷彩服，係依演訓需要；且所著服裝無佩帶階級標識，無違反法規問題。

民眾黨主席黃國昌受訪時表示，發生這種事情只能說「毫不意外」，賴總統主政一年多只在意大內宣，最擅長的事情就是各種作秀擺拍，完全在意是否把事情做好，「上面的人胡搞瞎搞，下面的人有樣學樣」；他並拿台北市前市長柯文哲在任期間與賴相比，強調兩人執政風格天差地遠。

國民黨立委馬文君則說，軍服具有強烈象徵意涵，陳羿伶此舉恐引發職責混淆與制度不對等的疑慮，推測是國防部「貼心」準備；她希望軍方謹守分際，否則反而引發質疑，觀感不好，相信不是總統府所樂見。

去年六月陸官百年校慶，陳羿伶也陪同賴總統坐在司令台中央區，一度引起媒體好奇，同樣曾被質疑過度高調。此次，她穿著陸軍迷彩服參與視導，並在個人臉書上傳照片，附文表示「打掉重練，一步步推進。一年來，加緊腳步推動改革」、「雖然困難重重，在每一次的內部會議上，都能感受到總統守護國家的強大決心」，還特別標記「紀念第一次著軍服，漢光的臂章很美」，但她臉書已刪文。演訓當天，媒體還捕捉到陳羿伶與郭雅慧穿著迷彩服交頭接耳的畫面。

賴「點頭」回禮 被嘲天兵

此外社群網站也出現影片，賴總統穿迷彩服以「點頭」代替舉手禮，被嘲諷「哪來的天兵」。總統身為文人，可採鞠躬、扶手、注目、頷首等方式行禮；但鞠躬或頷首需脫帽為之。

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