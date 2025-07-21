美眾院通過國防撥款 對台軍援147億元

美國聯邦眾議院十八日凌晨通過二○二六財年國防撥款法案，其中包括五億美元（約台幣一四七億元）將用於台灣安全合作倡議（ＴＳＣＩ）。儘管有議員提案刪除這筆軍援台灣的經費，但該修正案遭絕大多數議員反對。

眾議院以二二一票對二○九票通過前述法案，共提供八三一五億美元的可自由支配預算，以推進「美國優先」議程。法案也包括撥款五億美元，由美國國防安全合作署管理，用於台灣安全合作倡議，使用期限至後年九月卅日。

該法案闡明，前述五億美元資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包括新採購的防禦物資及服務，以及軍事教育與訓練。法案須經國會參眾兩院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。

共和黨籍聯邦眾議員格林曾在院會提修正案，要求刪除對台的軍援經費，表示這比二○二五財年多一億美元，將用以提供各種協助，包括飛機、無人機、飛彈防禦及彈藥等。格林稱，「增加對台援助只會提高他們對美國的依賴」，美國已負債卅七兆美元，不應再援外，「也不該挑起和中國的第三次世界大戰」。

格林說，美國在關心台灣、烏克蘭等國邊境前，應先聚焦自身邊境安全。她的修正案遭到兩黨議員接連發言反對，最後在六票贊成、四二一票反對下並未通過。

另外，日經亞洲廿日刊登美國國務院副發言人修斯頓十八日受訪內容。她說，印太國家與中國大陸合作時，「在決策中應謹慎且負責任」，敦促各國將美視為「另一個經濟合作夥伴」而無需全然仰賴中國。但她未回答中國侵台時美是否協防台灣，暗示華府仍支持「一中」政策，將持續與台維持非官方但穩固的交流。

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