護國不分性別！女幕僚著軍服遭批 軍方人士籲：拋棄封建思維

媒體報導指，總統辦公室主任等人陪同總統出席演訓行程，穿著軍服不符慣例。軍方人士今天表示，保家衛國不分男女、能力更無關性別，這次全團穿著軍服，但被攻擊標的皆為女性幕僚，無益整體社會性別平權落實，評論時政應立基在事實，也應拋棄保守封建的落後思維。

漢光41號實兵演習18日正式落幕，媒體報導指，總統辦公室主任陳羿伶在個人臉書上傳穿著軍服照片，引發議論，而總統府發言人郭雅慧，疑似也穿著軍服陪同總統視導。

軍方人士今天表示，陪同三軍統帥出席的幕僚團隊成員皆會穿著軍服，是慣例。在演訓現場，包括視導長官及陪同幕僚在內，都是演訓一部分，同著軍服象徵、凸顯團結的一致與整體性，此規劃是作業慣例，如前總統蔡英文任內的文職幕僚亦是如此。

軍方人士指出，依照「陸海空軍服制條例」第7條規定，退伍除役軍人經國防部邀請參加慶典、後備軍人依法晉任授階，或其他經國防部核准者，得穿著本條例所定的制服，根據法規也未有違規、違法問題。

軍方人士表示，今年漢光演習10天9夜為歷年最久，並結合城鎮韌性演習，以國家團結為主軸，備受國際社會關注，台灣社會各界對演習也多抱持正面肯定態度；相關批評未經查證與核實，質疑國軍的專業素養與內部規定，打擊國軍士氣。

軍方人士說，爆料者與有心人士藉由錯假訊息帶風向，分散民眾對國軍辛苦與演訓成果的注意力，並採針對特定人士的攻擊，試圖形塑政府不專業形象，寧可抹煞第一線國軍努力，只為攻擊執政團隊。

軍方人士指出，這次是全團均著軍服，但爆料者對特定人士發起攻擊、被攻擊者皆為女性幕僚。保家衛國不分男女、能力更無關性別，不同性別幕僚卻被以不同標準檢視、甚至成為攻擊標的，無益整體社會的性別平權落實。

軍方人士說，執政團隊受檢視是必然，但評論時政仍應立基在事實之上，也應拋棄保守封建的落後思維，否則只是貽笑大方。

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