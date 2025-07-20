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總統幕僚穿軍服遭批 馬文君盼軍方謹守分際避免遭質疑

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統視導漢光演習示意圖。圖／本報資料照片
賴清德總統視導漢光演習示意圖。圖／本報資料照片

漢光演習剛結束，接連有媒體報導稱賴清德總統的文職幕僚在現場著軍服還擺拍，引發爭議。國民黨立委馬文君批評，可能是國防部的「貼心」準備，但這恐引發職責混淆與制度不對等的疑慮，希望軍方體制能謹守分際，否則會引發民眾質疑，相信這也不是總統府所希望的。

漢光41號演習實兵操演上周落幕，賴清德總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧著軍服惹議。其中陳羿伶事後於個人臉書上傳自己的著軍服照，提到「打掉重練」、「加緊腳步推動改革」等，引政壇關注；郭雅慧則回應，賴總統與陪同出席團隊皆是參與演訓人員的一部分，一切皆配合演訓規畫與軍方安排，無所謂違法違規問題。

馬文君指出，軍服具有強烈象徵意涵，這樣可能引發職責混淆與制度不對等的疑慮，也有軍事迷會買軍服來穿，但關鍵在於不能有階級、官階或臂章、獎章，而陳羿伶會有相關服裝及臂章，推測應該是國防部「貼心」準備的服裝，只能說真的太高調了。

馬文君表示，其實這樣真的觀感不好，還是希望軍方體制能謹守分際，否則會引發民眾質疑，相信這也不是總統府所希望的，所以真的不需要大家都穿軍服，除非是國防部任用的人員。

馬文君 漢光演習 國防部

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