總統幕僚穿軍服惹議 黃國昌諷：上胡搞、下有樣學樣

漢光41號演習實兵操演上周落幕，賴清德總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧著軍服惹議。民眾黨主席黃國昌今天表示，「我只能說毫不令人意外」，賴政府官員最擅長各種作秀擺拍，完全沒有在意是否有把事情做好，「上面的人胡搞瞎搞，下面的人有樣學樣。」

媒體報導，為期10天9夜的漢光演習落幕，陳羿伶事後在臉書貼出穿著軍服的照片，高調寫下「打掉重練…加緊腳步推動改革」等語，不少人對此行為感到不以為然。此外，郭雅慧也被爆出穿著軍服陪同總統視導，軍事專家質疑違反陸海空軍刑法規定。

民眾黨下午舉行反惡罷活動，黃國昌會前受訪時表示， 發生這種事情只能說毫不意外，賴總統主政一年多只在意大內宣，最擅長的事情就是各種作秀擺拍，完全沒有在意是否有把事情做好，相比台北市前市長柯文哲在任期間，兩個人的執政風格可以說是天差地遠。

黃國昌說，柯文哲每天上午7時30分準時上工，期許整個執政團隊把事情做好，「相信這個國家、城市會因為我們的努力而進步一點點，每天都進步一點點，累積起來就會給國家帶來很大的進步」，反觀賴總統只在乎大內宣、擺拍跟作秀，就連國家體制跟基本官箴都能夠不顧。

黃國昌也說，希望在7月26日民意反撲以後，賴總統能夠靜下心來反省檢討，為何其領導會出現如此嚴重的危機，「當上面的人胡搞瞎搞，下面的人就有樣學樣」，針對這件事情只能說很遺憾，但是他也完全不意外。

黃國昌表示，丹娜絲風災已經超過14天，台南很多地方尚未恢復通訊，請問賴政府到底在做什麼，「每一位台南鄉親都是我們的同胞」，民進黨政府除了大惡罷以外，能否多做一點實事、解決人民的問題，「面對問題就要解決問題，解決人民痛苦是每一個政府最基本的責任。」

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