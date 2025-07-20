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文人幕僚著軍服擺拍？總統府駁違法：尊重慣例與專業

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

漢光演習剛結束，接連有媒體報導稱賴清德總統的文職幕僚在現場著軍服還擺拍，恐違反規定，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統視導重大國防演訓行程如漢光演習等，相關幕僚團員是依國防部就演訓需要，配合參演部隊訊跡管理，於出席演訓期間穿著迷彩服，悉為尊重專業及作業慣例，並無違反規定或違法問題。

「上報」報導稱賴清德總統辦公室主任陳羿伶在個人臉書分享自己穿軍服的照片，遭質疑總統幕僚太高調，已經引發黨內不滿；TVBS跟進報導稱陳羿伶和總統府發言人郭雅慧在漢光演習現場著軍服陪同總統視導，遭軍事專家質疑文職幕僚穿軍服恐已牴觸陸海空軍刑法規定。

根據報導，陳羿伶在個人臉書上PO出自己穿著軍服的照片，稱：「打掉重練…加緊腳步推動改革」等，引發政壇熱議；不少人對她高調著軍服站在第一線、彷彿化身是國軍將領般的姿態，感到頗不以為然；此外，媒體報導也點名郭雅慧和陳羿伶著軍服一同現身漢光演習現場。

郭雅慧表示，賴總統與陪同出席團隊皆是參與演訓人員的一部分，演訓中或著迷彩服、抗彈背心、頭盔或軍帽等，一切皆配合演訓規畫與軍方安排，相關人員遵守演訓及營區相關規定，無所謂違法違規問題。

賴清德 總統府發言人 漢光演習 團隊 國防部 國軍

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