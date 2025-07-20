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國安人士：總統視導是責任實踐 具鼓舞士氣正面效應

中央社／ 台北20日電

海軍退役人員張競張貼總統賴清德配戴白色安全帽視導操演照片，並批「視導比演習還搶戲」。國安人士今天表示，總統視導是責任實踐，也具鼓舞士氣正面效應，少數評論意圖以「演戲」誤導視聽，無益國安。

前海軍退役人員張競在臉書張貼多張賴總統於漢光41號演習時配戴白色安全帽視導海軍操演的照片，諷刺說「演習來視導比真正演習的人更搶戲」。

國安人士下午接受中央社記者訪問表示，總統以三軍統帥身分視導部隊演訓，既是責任的實踐，也具有激勵官兵士氣、鼓舞戰志的正面效應，這在軍事史上是基本常識。

國安人士強調，國軍以保護自由民主生活、嚇阻敵人進犯為責任，漢光整合國軍、後備、警消等力量，貼近實戰演練，已受多數民眾肯定，少數評論意圖以「演戲」誤導視聽，無益於國防安全。

演習 海軍 國安人士

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