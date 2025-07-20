愛國者放列河濱成打卡熱點 全民國防作戰安全陷兩難

國軍漢光41號實兵演習圓滿落幕，其中一大亮點是空軍放列於台北河濱公園的愛國者飛彈發射車，瞬間成為拍照熱點，但軍方不諱言，見軍率提升雖有助民眾了解國安處境，卻牴觸作戰安全，是兩難處境。

國防院學者舒孝煌、蘇紫雲認為，營安條例8月1日施行後，國軍裝備若放列於公共空間，確實難以全面阻止民眾拍攝。若處於機動過程，更不易臨時抽調兵力進行勸導。因此若不希望關鍵裝備細節如面板曝光，裝備離營後應全面加掛偽裝網，兼顧資訊透明與作戰安全。

為期10天9夜的漢光41號實兵演習是歷來最長一次，不僅多項新式裝備首度亮相，在戰術、戰法與後備動員層面也進行多項驗證。其中最讓民眾有感的當屬國軍「見軍率」明顯提升，尤以空軍在台北美堤河濱放列愛二與愛三型飛彈發射車，吸引大量民眾拍照、打卡。

值得一提的是，相較過往飛彈發射車或他項軍備放列在民間場域，若在官兵目視可及之處，民眾拍照時均會受勸阻，但以此次美堤河濱為例，中央社記者觀察，只要民眾不越過管制範圍，警戒的官兵均不會阻擋、勸阻，這也是此次愛國者飛彈躍上社群版面的主因。

軍方人士接受中央社訪問指出，軍事營區安全維護條例預計8月1日正式施行，屆時將於公共區域的裝備放列區劃設管制線、設置告示牌等，但軍方坦言，這是一項兩難選擇，畫面曝光可提升見軍率與國安意識，卻可能牴觸作戰安全原則。

軍方說明，飛彈車戰術部署位置往往需實地勘查，才能掌握優劣與機動性。雖然一處曝光後仍有其他可用選項，但考量台灣地狹人稠，若所有部署點均遭掌握，確實可能影響戰時運用，因此未來仍會透過全民國防、營區開放等方式，加強軍民溝通與信任。

本身會利用休假時間拍攝軍機的國防安全研究院學者舒孝煌觀察，空軍此次可能有意降低對民眾拍攝行為的限制，尤其官兵配戴太陽眼鏡、姿態從容，這種展現正是全民國防具體實踐。他建議，條例施行後，國軍在營外演訓應採比例原則處理，例如對單純拍照毋須干涉，但對於刻意靠近拍攝面板或使用無人機跟拍等行為，必須有反制作為。

舒孝煌建議，雖然裝備放列於公開場域具有象徵意義，但若要落實全民國防精神，應更有系統與目的規劃。例如近期退役的F-5戰機就是擴大舉辦全民國防很棒的契機，或利用現行國軍接收的新型裝備，讓募兵單位向民眾強調「國軍已在打高科技戰爭，不再是過去老祖宗的戰爭樣貌。」

國防院學者蘇紫雲則說，以空軍為例，此次愛國者飛彈官兵對警戒區外民眾拍照行為不加干涉，堪稱是國軍文化轉變的具體表現，觀察歐美、北約與美軍做法，這類開放行動本身就是一種「軍事溝通」，有助強化民眾信心與對部隊的理解。

他也提到，國軍裝備在公共場所的放列真的無法完全阻止民眾拍攝，若是機動當中，更難抽出兵力去勸導，因此建議不想被看見的裝備或特殊資訊，離開營區後都應上偽裝網，藉此兼顧透明度與作戰安全。

蘇紫雲強調，這次國軍直播M1A2T戰車實彈射擊120公厘戰車砲、FIM-92人攜式刺針飛彈展示，以及海馬士多管火箭系統（HIMARS）、各類無人機頻繁出現在民間場域來看，國防部已逐步透過戰略溝通方式，建立國軍與社會的對話橋梁，展現文化與思維的轉型方向。

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