打亂漢光操演進度？ 專家：總統視導比演習的人搶戲
「漢光四十一號」演習日前落幕，賴總統在演習期間兩度視導部隊，不過外界質疑軍方為配合總統視導的行程，是否打亂既有的操演進度規畫？軍事專家張競解釋，漢光演習雖有「視導科目」，不過總統視察成為媒體關注焦點，恐怕反而令外界忽略真正辛苦多日的參演官兵。
他引聯電創辦人曹興誠惹議的「職棒假球說」形容，真是「來視導比真正演習的人更搶戲」。
賴總統於漢光演習期間兩度視導部隊，不過外界發現，賴總統於十四日南下左營視察布雷時，演習已是濱海暨灘岸戰鬥階段，若依進度，「布雷」時機是否已經太晚？且隔日視導八里陸軍、海軍時，已到縱深防禦階段，為何又把海鋒飛彈車拉到假想敵軍已經登陸的前線？
中華戰略學會資深研究員張競解釋，漢光演習區分為「演練科目」、「驗證科目」和「視導科目」。「演練科目」根據想定及作戰計畫，依照動次按部就班演練；「驗證科目」是因各項道路、橋梁等基礎設施因時空變化，必須隨之修訂作戰計畫時，藉此機會以實兵單位進行驗證。「視導科目」顧名思義為配合各級長官視察。
另外，今年漢光演習期間，軍方在城鎮縱深作戰階段佈置大批阻絕器材，並演練運用捷運轉運部隊、物資，引發外界許多爭論。陸軍八軍團前副指揮官郭力升將軍分析，阻絕必然會結合兵力部署與火力，況且用兵講究虛實，就算是四四方方的水泥塊，敵軍只要沒摸清楚狀況，也不敢輕易冒進。只要能夠造成對方投鼠忌器，就可以達成遲滯敵軍的目的。
他強調「若濱海可決勝，何須灘岸殲敵？」各界不應只聚焦「縱深防禦、誘敵深入」的環節，而是我方整體的有效嚇阻戰力若能發揮效果，即能迫使對方放棄軍事冒險的企圖，如此就根本不會進入國土防衛作戰階段。
中華戰略前瞻協會研究員揭仲也提醒，軍方除了考慮地下隧道的軍事用途外，也該考慮如何阻止共軍利用這些孔道作為突入台北市中樞的通道。
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