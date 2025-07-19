學者肯定漢光演習成果 唯獨未見這項操演「台海戰場一大威脅」

國軍為期10天9夜的「漢光41號」演習實兵操演昨天落幕，專家楊太源、揭仲均肯定演練成果，也表示此次演訓並未見到地面部隊大規模防範敵軍無人機的作為，建議未來反無人機應納入實兵演練的重點。

國軍漢光41號演習實兵操演自9日進行至18日，期間歷經灰色地帶襲擾應處、應急作戰階段，以及聯合反登陸作戰、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦與持久作戰階段，以無劇本、實戰化為原則，驗證國軍防衛作戰計畫。

針對此次漢光演習的優點，社團法人安全台灣學會理事長楊太源表示，此次演習從過往5天4夜拉長到10天9夜，透過長時間作戰高壓環境，讓國軍參演官兵感受未來作戰場景的精神與肉體壓力；動員2萬2000名後備軍人，規模歷年最大，且後備役官兵實際參與演練操演項目，並非只是單純訓練，將能使後備戰力逐漸提升。

國防安全研究院委任副研究員揭仲受訪表示，國軍官兵在演習的過程中，表現優異，不僅志願役官兵在戰技與「戰術體能」上有不錯的表現，更令人印象深刻的是，陸軍步兵206旅11日的臨戰訓練，5天前才報到的後備軍人，全程在滂沱大雨進行各項演練、保持專注，證明在經過一定的訓練，這些6天前的平民，已轉型為軍人。

演習期間多次到場觀摩的揭仲指出，今年漢光演習許多課目的演練內容，更符合實戰的情形，例如陸軍機步269旅15日進行縱深防禦操演，整個過程都按照戰術要求進行，而非過往國軍勇往直前大膽衝鋒，最後以揮舞國旗告終的戲劇化場面。

針對未來漢光演習待精進之處，楊太源指出，面對共軍大量操作攻擊型無人機，這次沒有看到太多國軍有關於反無人機的運用。國外戰場上常見戰甲車搭設反無人機鐵網等作為，這次則未見操演部隊有相關作為，未來台海戰場的地面作戰，低空無人機的威脅會是一大來源。

揭仲也認為，除特戰部隊，國軍其餘地面部隊在演練中，還未大量運用無人機，也很少看見防範共軍無人機的作為，這部分等國軍各型軍規與商規軍用無人機大量配發部隊，無人機運用與反無人機的相關準則也頒布後，應作為往後年度實兵演練的重點。

楊太源表示，這次演習較少見到聯合作戰的項目，往往都是各兵種、各作戰區在各自演練科目，看不到聯合作戰、聯防機制的展現，當然這可能也與演習想定有關。

揭仲指出，在每階段演練結束後，國防部其實可透過模擬戰時訊息發布的方式，向民眾和媒體說明過去這段時間的演練情形，這也是未來可精進之處。

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