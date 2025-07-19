世代傳承！雷虎小組月底告別AT-3 換勇鷹上陣

空軍逐步換裝新一代勇鷹高教機，雷虎特技小組也將由AT-3教練機換裝為勇鷹機，本月底將正式舉行交接典禮。屆時AT-3及勇鷹機都將以三色噴煙空中分列通過象徵世代傳承，也為AT-3長達近37年的雷虎小組特技演出畫下句點。換裝新機的雷虎小組，預計將在今年國慶大會中亮相。

空軍計畫以AJT勇鷹機取代AT-3作為雷虎小組表演機，從今年起編列預算為15架勇鷹機加裝噴煙裝置，從今年初展開測試，目前已有多架勇鷹機完成改裝陸續交機。

據了解，雷虎小組此次採全面換血，由已經完成換裝勇鷹機的飛行員接替表演任務，新人新機近期也已經在岡山機場周邊空域鑼密鼓加緊練習，分別演練單機及編隊特技等科目，昨天首度搭配三色噴煙演練招牌的5機「扇形展開」等科目，精彩演出令場外關注的航空迷熱血沸騰。

空軍雷虎特技小組創立於民國42年，成立初期由台南第一大隊的戰鬥機飛行員組成，陸續使用F-84G「雷霆機」（Thunderjet）、F-86F「軍刀機」（Sabre）、F-5A「自由鬥士」（Freedom Fighter）、F-5E等機種，民國77年11月起由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。這次也將是雷虎小組37年來再次迎來換裝新機的重要時刻。

空軍換裝新一代勇鷹高教機，雷虎特技小組也將由AT-3教練機（後）換裝為勇鷹機（前），７月底將正式舉行交接典禮。記者李人岳／攝

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