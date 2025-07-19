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藉曹興誠「假球說」諷賴總統 張競：視導比演習的人搶戲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統（左二）南下視導，國防部長顧立雄（左）、海軍司令唐華（右二）陪同視察。記者劉學聖／攝影
漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統（左二）南下視導，國防部長顧立雄（左）、海軍司令唐華（右二）陪同視察。記者劉學聖／攝影

漢光41號演習昨天落幕，賴總統在演習期間兩度視導部隊，不過令外界質疑軍方為配合總統視導的日程，是否打亂既有的操演進度規劃？軍事專家張競解釋，漢光演習區分為「演練科目」和「視導科目」等不同項目，不一定全部依照演習進度。不過他直言，總統視察成為媒體關注焦點，恐怕反而令外界忽略真正辛苦多日的參演官兵，真是「來視導比真正演習的人更搶戲」

漢光演習期間，賴總統兩度視導部隊操演，首先是14日南下高雄左營視導海軍布雷作業，隔日再赴八里一帶視導陸軍野戰防空、城鎮作戰、海軍無人機及海鋒大隊增程型雄三反艦飛彈。不過外界發現，賴總統視察布雷時，演習進度已是濱海暨灘岸戰鬥階段，若依進度「布雷」時機是否已經太晚？且隔日視導八里已到縱深防禦階段，為何又把海鋒飛彈車拉到假想敵軍已經登陸的前線？

中華戰略學會資深研究員張競解釋，漢光演習區分為「演練科目」、「驗證科目」和「視導科目」。「演練科目」根據想定及作戰計畫，依照動次按部就班演練；「驗證科目」是因各項道路、橋梁等基礎設施因時空變化的改變，必須隨之修訂作戰計畫時，藉此機會以實兵單位進行驗證。「視導科目」顧名思義為配合各級長官視察。

張競進一步解釋，「驗證科目」為了進行實兵測試，往往要反覆多次來回，帶有相當不確定性，因此不依演習進度發展；「視導科目」則完全配合總統等視察官員的時間、行程，同樣不會依照演習既定的時序、動次來安排。

另一方面，賴總統視察陸軍復仇者防空飛彈期間，說明官配戴空軍防空部愛國者飛彈赴美進行「神箭演習」實彈射擊臂章，張競解讀，我方向美採購愛國者飛彈，正式運交前必然經過實彈射擊的驗證過程，這屬於軍售合約的正常標準程序。他認為國安當局想藉此機會釋放政治訊息，但恐怕是不理解其中原委，把標準程序拿來炒作，反而更顯示其外行。

張競強調，總統視導演習，成為媒體關注焦點，卻反而令外界忽略真正從頭到尾辛苦多日的參演官兵，令人聯想罷團領銜人曹興誠引發抨擊的「職棒打假球比正規打球的人更認真」一說，真是「演習來視導比真正演習的人更搶戲⋯⋯⋯」。

科目 漢光演習 愛國者飛彈

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