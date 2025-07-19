漢光捷運運兵、封橋挨批演很大 專家：重在迫敵棄軍事企圖

漢光41號演習實兵操演結束，不過軍方佈置大批阻絕器材，以及運用捷運運兵等科目，引發外界許多爭論，軍事專家分析，城鎮有許多特色，可以顛覆過去的許多戰爭指導，如捷運、衛生、工程下水道與涵管等渠道，有些大型下水道，甚至可供車輛行駛，這些在軍事上都是可能運用的途徑。就看如何靈活應用。

漢光演習期間，「縱深防禦」及城鎮防衛階段，軍方佈置大量各式阻絕器材、誘導入侵敵軍進入預想殲敵區的想定，引發軍事迷質疑「解放軍會乖乖上當？」「難道共軍傻傻不會繞過障礙？」

陸軍八軍團前副指揮官郭力升將軍分析「誰知道繞道的草皮有沒有地雷、詭雷呢？」他指出阻絕必然會結合兵力部署與火力，況且用兵講究虛實，就算是四四方方的水泥塊，敵軍只要沒摸清楚狀況，也不會敢輕易冒進。

他進一步舉例，憲兵演練萬板大橋封橋，除了空包彈製造的聲光效果外，更重要是演練運用現有資材，預期遲滯或阻絕敵軍，未來若加入「火山」機動或人攜式的布雷系統，還可更快速布雷。只要能造成對方投鼠忌器，就可達成遲滯敵軍的目的。

郭力升指出「若濱海可決勝，何須灘岸殲敵？」各界不應只聚焦「縱深防禦、誘敵深入」的環節，而是我方整體的有效嚇阻戰力若能發揮效果，即能迫使對方放棄軍事冒險的企圖心，如此，就根本不會進入國土防衛作戰的階段。

另一方面，憲兵部隊運用捷運實施快速反應行動，也引發各界爭論，更有網友質疑「戰時哪還有捷運？」或「戰時哪還有電？」

郭力升解釋，應先探討這個演練是定義作戰的哪個階段，若在平常時期、平戰轉換階段，捷運當然還會有電、列車也還在運轉，那麼對中樞防衛、快反制變任務而言，利用捷運來執行小兵力投送，這是採地下機動方式，具有迅速、便捷、隱匿、安全的特性，也不失為一種合理可行的手段。他進一步舉例，就算停電、捷運班車無法運作，捷運公司也有各式使用內燃機的工程車輛，可事先徵用協助軍事行動。

郭力升指出，城鎮有許多特色，顛覆了過去的傳統的用兵模式與作戰指導，如地形五大要素中的「接近路線」以都會型城鎮為例，除了一般的「地面」接近路線之外，還有「地下」接近路線，如捷運、衛生、工程下水道與涵管等渠道，有些大型下水道，甚至可供車輛行駛，這些在軍事上都是可能運用的途徑。他強調，國軍各項戰術行動，都會針對敵情威脅與作戰環境，靈活運用不同作為與手段，才能有效制敵勝敵。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲也提醒，對於進入台北市中樞地點的地下隧道，包括台鐵、高鐵與捷運等，除了考慮如何作為軍事用途外，也該考慮如何藉阻塞，或是進行「地道戰」，阻止共軍利用這些地下隧道作為突入台北市中樞的通道。

漢光41號演習期間，憲兵部隊演練北市捷運轉運部隊、物資，引發各方討論。圖／軍聞社提供 漢光41號演習期間，憲兵部隊演練北市捷運轉運部隊、物資，引發各方討論。圖／軍聞社提供 漢光41號演習期間，憲兵部隊演練北市捷運轉運部隊、物資，引發各方討論。圖／軍聞社提供

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