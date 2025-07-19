快訊

「在機上已失去呼吸心跳！」中職魔鷹太太搭機來台不幸過世 院方曝光搶救過程

中職／魔鷹太太猝逝！洪總震驚「以為假新聞」：太突然了很難過

漢光演習最終日中共27機艦船擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北19日電

國軍「漢光41號」演習昨天最後一天，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲18架次共機，其中15架次逾越海峽中線進入中部及西南空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時30分至昨天下午5時20分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機及無人機，其中5架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午7時30分至昨天上午10時20分，在台灣西南空域偵獲中共10架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

漢光演習最終日馬防部防空演習 共築防衛韌性

漢光演習後備軍人全旅動員 驗證戰力恢復成效

漢光演習共68機艦戰備警巡攪局 專家：示威意味濃厚

影／漢光演習執行眼鏡蛇不熄火加油及掛彈 吸引民眾圍觀

相關新聞

世代傳承！雷虎小組月底告別AT-3 換勇鷹上陣

空軍逐步換裝新一代勇鷹高教機，雷虎特技小組也將由AT-3教練機換裝為勇鷹機，本月底將正式舉行交接典禮。屆時AT-3及勇鷹...

漢光捷運運兵、封橋挨批演很大 專家：重在迫敵棄軍事企圖

漢光41號演習實兵操演結束，不過軍方佈置大批阻絕器材，以及運用捷運運兵等科目，引發外界許多爭論，軍事專家分析，城鎮有許多...

內政部推強化替代役防災士培訓課程 基礎訓練天數延長為26天

為強化替代役災防量能，提升全社會防衛韌性，內政部自今年起正式將「防災士培訓課程」納入替代役基礎訓練，今年預計培訓1萬36...

美退將：漢光應演變為台美雙邊演習 納入整合訓練

國軍年度漢光演習落幕，美國退役海軍少將蒙哥馬利今天接受中央社專訪表示，台灣必須調整現役與後備兵力的平衡，這次動員大量後備...

藉曹興誠「假球說」諷賴總統 張競：視導比演習的人搶戲

漢光41號演習昨天落幕，賴總統在演習期間兩度視導部隊，不過令外界質疑軍方為配合總統視導的日程，是否打亂既有的操演進度規劃...

【專家之眼】M503航路與空防威脅

7月6日中國大陸民用航空局發布公告，啟用M503航線W121銜接航線；回顧M503航線從最初僅開放南下運行，並且西偏移7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。