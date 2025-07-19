內政部推強化替代役防災士培訓課程 基礎訓練天數延長為26天

為強化替代役災防量能，提升全社會防衛韌性，內政部自今年起正式將「防災士培訓課程」納入替代役基礎訓練，今年預計培訓1萬3650人，培訓總時數為15小時，並在訓練合格後核發防災士證照。內政部表示，基礎訓練天數由原先的21天延長為26天，培育成為協助災害防救重要力量。

內政部表示，為讓役男在平時即具備災害搶救與醫療救護的能力，在緊急應變時也能迅速支援各項輔助勤務，也針對初級救護技術員（EMT-1）、體適能等核心技能課程增加訓練時數，因此基礎訓練天數也由原先的21天延長為26天，培育役男為社會安全盡一份心力。

內政部指出，自辦理防災士培訓課程以來，第262梯至265梯次基礎訓練，已有3806名役男取得防災士證照，合格率達97.14%，未來將持續加強基礎訓練、專業訓練及在職訓練3個階段訓練工作，以完善替代役訓練品質，為使每位完訓的替代役役男不僅能勝任服勤工作，更能在災害發生第一時間投入應變，發揮自我防護、緊急救護與防災避難的力量，達到「廣儲防災救護能量」、「厚植災防應變實力」的目標。

內政部自今年起正式將「防災士培訓課程」納入替代役基礎訓練，今年預計培訓1萬3650人，培訓總時數為15小時。圖／內政部提供

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