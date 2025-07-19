解讀最長演習 揭仲：無人機運用、反無人機待加強

國軍年度漢光四十一號實兵演習，經十天九夜不間斷操演後，國防部長顧立雄昨日正式宣布操演結束，並強調真正具備嚇阻效果的，不只是新式武器裝備本身，更是國軍改革、團結與制敵克敵的決心。而軍事專家及退役將領解讀，軍方今年的練兵思維，其實比往年更加務實，不過對於如無人機應用及反無人機等項目，仍有待加強。

今年漢光演習首度將天數延長為十天九夜，並將「灰色地帶應處」納入演習想定，成為正式演練科目，另外，演習也著重後半段「縱深防禦」及「持久作戰」階段。同時著重演練城鎮作戰、捷運轉運兵員物資等項目。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲解讀，軍方著眼共軍的灰色地帶軍事施壓可能「由演轉戰」使我方猝不及防，使得軍方調整多項防衛計畫，加以多項新裝備交貨，也必須重新驗證性能、部署與作戰計畫，使得參謀本部需花更多時間修訂及檢視、驗證計畫。

此外，「縱深防禦」及「持久作戰」這兩階段都屬於國土防衛作戰，揭仲提醒，今年這二階段的演練時間大幅增加，顯示參謀本部意識到，隨著共軍海空戰力的快速提升，又積極推動「聯合登島作戰」轉型，使國軍必須正視「萬一無法在登陸點擊敗共軍」時，後續的因應作為與準備。

不過揭仲也提醒，面對共軍無人機愈來愈普及，我方今年並未多著墨無人機用途、也未能具體展現反無人機作為，都是往後必須補強的弱點。

軍方退役將領則認為，十天九夜打破過去「一周搞定」的作息模式，其實是磨練部隊的耐力韌性。而今年著重的縱深防禦、城鎮作戰、捷運轉運兵員物資等，過去從未實兵驗證，今年面對敵情威脅愈來愈嚴峻，軍方思維比往年更加務實。

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