聽新聞
0:00 / 0:00

「美語老師」實戰經驗多 國軍受益

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國軍333機步旅與54工兵群昨天在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影
國軍333機步旅與54工兵群昨天在高雄港外道路進行要港防護作戰暨「機動阻絕器材」設置，現場有十多名美方人員前來觀摩。記者劉學聖／攝影

今年漢光演習實兵演練長度加倍，部隊在民眾面前活動比往年更多，並且往往可看到穿著便服的外國面孔。美方派教官協助國軍進行訓練，近兩年規模明顯擴大，被軍中戲稱「美語老師」的美方人員，在公眾場合露臉機會愈來愈多。不少國軍基層幹部也表示，具備實戰經驗的「老師」，確實令人受益良多。

美國國會二○二三年度國防授權法案，要求與台灣強化防衛合作，鼓勵進行聯合訓練、演習、軍事規畫等合作。此後社群網路開始出現耳語，覺得南部街頭似乎比從前更常看到短髮、身材精壯的洋面孔。這些人對外往往自稱教英文，「美語老師」也就成為其綽號。

據了解，美方派遣人員目前總數達五百名以上，基本上來自印太司令部與是專司訓練盟邦軍隊的安合旅，現役退役人員均有。基層部隊若有重大演訓，他們會到場觀察，提出建議。

以往在國軍中，海空軍與美軍接觸的機會較多，陸軍除了特戰部隊，其他基層單位不易有機會與美方交流，往往導致觀念停滯。「美語老師」的到來，相當程度打破局面，他們帶來許多美軍在戰場上學到的新觀念，也因「外來和尚會念經」文化，容易被上級採納。尤其參謀總長梅家樹上任以來，強調訓練貼近實戰、標榜漢光「不劇透」，正好和美方建議吻合。

軍方官員指出，比較歷年漢光實兵演練，如大規模「火力秀」或提前構築的「精美」防禦工事，如今都被取消。美方教官也鼓勵，部隊晚間作業盡量以夜視鏡代替燈光。今年在媒體鏡頭前大量出現的ＨＥＳＣＯ機動阻絕設施，部署速度與防禦效果遠勝堆沙包，也是美軍在反恐戰爭大量運用，將經驗提供我方。

另一位將領表示，「美語老師」到來，確實讓部隊更有機會接觸到新觀念。但美方究竟是客人，只能提建議，最後吸收多少，關鍵還是看幹部有無學習熱情，以及長官願意接受改變的程度。

城鎮韌性演習

延伸閱讀

漢光41號演習 東引指揮部展現堅實戰力成果

漢光演習後備軍人全旅動員 驗證戰力恢復成效

史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

澤倫斯基：烏克蘭擬售無人機換向美軍購 與川普協商中

相關新聞

解讀最長演習 揭仲：無人機運用、反無人機待加強

國軍年度漢光四十一號實兵演習，經十天九夜不間斷操演後，國防部長顧立雄昨日正式宣布操演結束，並強調真正具備嚇阻效果的，不只...

「美語老師」實戰經驗多 國軍受益

今年漢光演習實兵演練長度加倍，部隊在民眾面前活動比往年更多，並且往往可看到穿著便服的外國面孔。美方派教官協助國軍進行訓練...

漢光落幕 史上最長 見軍率最強

國軍年度「漢光四十一」歷經十天九夜於昨日結束。軍方今年著重前期「灰色地帶行動應處」及後期城鎮作戰等階段，許多民眾確實感受...

最長漢光演習結束 總統：台灣人民都以國軍為榮

為期10天9夜的漢光41號實兵演習今天結束，總統賴清德表示，有準備、更安全，是國家團結月核心精神，與漢光同時進行的包含今...

漢光演習落幕 顧立雄：貿然犯台必將為錯誤決策付出代價

國軍年度漢光41號實兵演習，經過10天9夜不間斷操演後，國防部長顧立雄今天正式宣布操演結束。他強調，真正具備嚇阻效果的，...

史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

國軍漢光41號演習實兵操演今（18）日進入最後一天科目，各野戰部署部隊上午陸續撤收返回駐地。「青年日報」今刊登陸軍司令呂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。