「美語老師」實戰經驗多 國軍受益

今年漢光演習實兵演練長度加倍，部隊在民眾面前活動比往年更多，並且往往可看到穿著便服的外國面孔。美方派教官協助國軍進行訓練，近兩年規模明顯擴大，被軍中戲稱「美語老師」的美方人員，在公眾場合露臉機會愈來愈多。不少國軍基層幹部也表示，具備實戰經驗的「老師」，確實令人受益良多。

美國國會二○二三年度國防授權法案，要求與台灣強化防衛合作，鼓勵進行聯合訓練、演習、軍事規畫等合作。此後社群網路開始出現耳語，覺得南部街頭似乎比從前更常看到短髮、身材精壯的洋面孔。這些人對外往往自稱教英文，「美語老師」也就成為其綽號。

據了解，美方派遣人員目前總數達五百名以上，基本上來自印太司令部與是專司訓練盟邦軍隊的安合旅，現役退役人員均有。基層部隊若有重大演訓，他們會到場觀察，提出建議。

以往在國軍中，海空軍與美軍接觸的機會較多，陸軍除了特戰部隊，其他基層單位不易有機會與美方交流，往往導致觀念停滯。「美語老師」的到來，相當程度打破局面，他們帶來許多美軍在戰場上學到的新觀念，也因「外來和尚會念經」文化，容易被上級採納。尤其參謀總長梅家樹上任以來，強調訓練貼近實戰、標榜漢光「不劇透」，正好和美方建議吻合。

軍方官員指出，比較歷年漢光實兵演練，如大規模「火力秀」或提前構築的「精美」防禦工事，如今都被取消。美方教官也鼓勵，部隊晚間作業盡量以夜視鏡代替燈光。今年在媒體鏡頭前大量出現的ＨＥＳＣＯ機動阻絕設施，部署速度與防禦效果遠勝堆沙包，也是美軍在反恐戰爭大量運用，將經驗提供我方。

另一位將領表示，「美語老師」到來，確實讓部隊更有機會接觸到新觀念。但美方究竟是客人，只能提建議，最後吸收多少，關鍵還是看幹部有無學習熱情，以及長官願意接受改變的程度。

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