漢光落幕 史上最長 見軍率最強

國軍年度「漢光四十一」歷經十天九夜於昨日結束。軍方今年著重前期「灰色地帶行動應處」及後期城鎮作戰等階段，許多民眾確實感受到今年「街上的軍車增加了」，「史上最長漢光演習」也是「史上最強見軍率」。國民黨立委陳玉珍質疑，國安當局可能想藉此操作亡國感，不過若操作過當，其實已物極必反，早已沒有效果。

漢光四十一號演習昨日正式結束，賴清德總統昨日在臉書上稱「全體國軍弟兄姊妹，大家辛苦了！」也感謝全體國人，在演習中對國軍的支持與包容。國防部長顧立雄昨日宣布操演結束後則強調，真正具備嚇阻效果的，不只是新式武器裝備本身，更是國軍改革、團結與制敵克敵的決心，讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。

今年漢光演習，平時熙來攘往的台北市街頭可見化學兵偵消車出動，還有重型的雄風飛彈車在傍晚時段與下班車潮並行；而到了城鎮作戰階段，憲兵部隊實際在北市聯外重要的萬板大橋演練封橋阻絕，使得深夜的萬華街頭槍聲大作，憲兵部隊與陸軍後勤單位清晨運用台北捷運系統，進行兵力與物資的快速輸送與機動部署，都是過去罕見的畫面。

演習警報 敵導彈用詞惹議

而城鎮韌性（防空）演習舉行時，許多民眾收到了警報簡訊指，「城鎮韌性演習／防空警報─敵導彈攻擊台灣北部，儘速避難」，然而訊息中寫著「導彈」來襲，用的是大陸慣用的用語，而非國軍的「飛彈」，引發議論，更有人質疑是軍方刻意為之。

「導彈」惹議 國軍漢光四十一號實兵演練日前舉行，演習區域民眾收到手機簡訊，「城鎮韌性演習／防空警報─敵導彈攻擊台灣北部，儘速避難」。記者曾學仁／攝影

陳玉珍指出，這次見軍率提高，固然是部隊臨戰訓練的必要作為，不過也可能讓老百姓覺得「我們離戰爭更近了」。她認為民進黨若想操作亡國感，恐怕已物極必反，早已沒有效果。她強調，「芒果乾」這張牌若操作過當，大家反而就真的認為要打仗了，而不是恐嚇，反而將造成社會恐慌。

陳玉珍並質疑，這次南部風災造成許多民眾房屋受損、甚至屋頂掀翻，簡直有如真的遭逢戰爭的斷垣殘壁、沒水沒食物，這真正是政府應該動員演練戰災搶救、安置民眾的最實際機會，但政府卻忽略這麼重要的工作。

國民黨前立委林郁方認為，賴清德總統上任後，在爭取中間選民認同上，始終成績不佳。如今一面宣揚「團結月」，同時又推動大罷免，更難自圓其說。這時正逢漢光演習，規模又比往年更大，總統當然樂於藉此塑造自己身為三軍統帥的威望，建立重視國家安全的印象，希望沾國軍的光，替自己或大罷免加分。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，「見軍率」的提高，確實讓民眾感受到「我們與戰爭的距離」更接近了，不過這也是讓民眾更切身警覺台灣所處的現實處境。

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