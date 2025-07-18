最長漢光演習結束 總統：台灣人民都以國軍為榮

為期10天9夜的漢光41號實兵演習今天結束，總統賴清德表示，有準備、更安全，是國家團結月核心精神，與漢光同時進行的包含今年首度實施的城鎮韌性演習，都再次深化大家的全社會防衛韌性，他和所有台灣人民，都以國軍為榮。

賴總統晚間透過臉書發文表示，漢光41號演習在今天正式結束，他和所有台灣人民，「都以各位國軍弟兄姊妹為榮！」這次演習不僅時間延長一倍、來到10天9夜，更以無劇本、實戰化為原則，具體驗證國軍防衛作戰計畫，提升民眾對國軍保家衛國的信心。

總統說，面對高強度、長時間的演習，「全體國軍弟兄姊妹，大家辛苦了！」他要高度肯定國軍在演習中發揮自主、機動與彈性的應處能力，也感謝全體人民在演習中對國軍的支持與包容。

總統指出，當演習越貼近日常生活，就越需要磨合，這些實際的情況，正是審視風險管理的重要時機。

總統說，他要感謝國防部人員在部長顧立雄的領導下，持續推動國防改革、精進團結，也提升演習的能見度，並透過這次演習，再次強化「防衛固守、重層嚇阻」的戰略目標，也提升官士兵對建構重層縱深防禦體系的認知。

總統表示，在演習初期，台灣中南部受到颱風侵襲造成近年罕見災情。國軍不僅沒有放鬆戰備整備，並立即調整部署、即時調度兵力，支援地方防救災以及災後復原整理，這是軍民整合團結，共同守護家園的最佳典範。

總統指出，漢光演習不僅考驗現役官士兵，此次後備動員的縣市與人數、也是史上新高。後備軍人們懷抱熱忱，實際參與許多高強度訓練，一併檢視後備戰力恢復所需的時間；國軍要將過去在圖紙上的計畫，轉化為具體可執行的項目，並透過實際演訓一一測試，才能發揮後備動員最大功效。

總統表示，有準備、更安全，是國家團結月的核心精神。與漢光演習同時進行的，包含今年首度實施的城鎮韌性演習，無論是民力的結合，或是全民共同參與的防空演習，都再次深化全社會防衛韌性。

總統指出，面對天災地變或地緣政治變化的深刻影響，台灣唯一的選項，就是強化自身準備，也對區域跟國際，發出守護和平穩定現狀的明確決心。軍民一心、相互支持，台灣就會更團結，也能讓全體民眾對於守護自由民主的日常，更有信心。

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