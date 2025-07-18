快訊

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

漢光演習落幕 顧立雄：貿然犯台必將為錯誤決策付出代價

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄（右）、參謀總長梅家樹（左）。圖／國防部提供
國防部長顧立雄（右）、參謀總長梅家樹（左）。圖／國防部提供

國軍年度漢光41號實兵演習，經過10天9夜不間斷操演後，國防部長顧立雄今天正式宣布操演結束。他強調，真正具備嚇阻效果的，不只是新式武器裝備本身，更是國軍改革、團結與制敵克敵的決心。國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。

顧立雄今天召開視訊會議，他首先指出，演習初始適值「丹娜絲」颱風侵襲臺灣，不僅對部隊整備工作造成影響，更使中、南部地區面臨近年罕見的重大災情。第四、五作戰區即時調度兵力，支援地方災後復原，除了助民整理家園；並同時完成操演任務，正是軍民整合團結，共同守護家園的最佳典範。

針對後備動員能量的驗證，顧立雄提到，演習中由步兵206旅執行全旅動員效能驗證，透過完整的臨戰訓練程序，檢視後備戰力恢復所需時間。權管單位應據此深入分析執行成效，以研擬檢討策進作為，建立標準訓練作法，方能有效支援常備部隊，充實整體防衛戰力。

另外，面對海馬士多管火箭、陸射劍二、拖式2B飛彈及各型無人機等新式裝備陸續到位，顧立雄說，國君搭配新式裝備，並持續強化組織功能，此次演訓期間充分整合，建構出重層縱深的防禦體系。

顧立雄並指出，這次演習強化了灰色地帶應處及縱深地區兵、火力部署等演練，部隊頻繁穿梭於城鎮街道，貼近實戰化的訓練場景，也增加操演意外事故發生的風險，是各級幹部審視風險管控作為的重要時機。

漢光第41號演習歷經10天9夜操演，國防部長顧立雄宣布演習結束。顧立雄強調，國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。圖／國防部提供
漢光第41號演習歷經10天9夜操演，國防部長顧立雄宣布演習結束。顧立雄強調，國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。圖／國防部提供
漢光第41號演習歷經10天9夜操演，國防部長顧立雄宣布演習結束。顧立雄強調，國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。記者許正宏／攝影
漢光第41號演習歷經10天9夜操演，國防部長顧立雄宣布演習結束。顧立雄強調，國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。記者許正宏／攝影

顧立雄 演習 國軍

延伸閱讀

顧立雄視導空軍跑道搶修演練 慰勉官兵漢光演習辛勞

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

只報告漢光演習 傳顧立雄「防衛韌性」會議半途離席？國防部嚴正否認

相關新聞

漢光演習落幕 顧立雄：貿然犯台必將為錯誤決策付出代價

國軍年度漢光41號實兵演習，經過10天9夜不間斷操演後，國防部長顧立雄今天正式宣布操演結束。他強調，真正具備嚇阻效果的，...

史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

國軍漢光41號演習實兵操演今（18）日進入最後一天科目，各野戰部署部隊上午陸續撤收返回駐地。「青年日報」今刊登陸軍司令呂...

中共22機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

國軍漢光41號演習實兵操演今天進入第10天期程。國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲11架次共機，其中7架次逾...

國軍將進酒／軍營開放飲酒紓解壓力？國防部傷腦筋

軍中戲稱「酒」為「團結水」，遇到慶生會或加菜等解除官兵壓力的場合，營區或可調整作法開放酒精飲料，但重點在限量。歐美國家即使是海上航行艦艇，都有設定可飲用一定數量的酒，例如拉法葉級巡防艦返國時，艦上有紅酒機器。若堅持不顧部隊成員需求的假道學，反而更易製造問題。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加薪有感？軍校報到人數5年來首達標 圖解朝野政策比拚

立院通過國軍官兵「志願役加給」增為每月3萬元，賴清德總統也宣布調漲「戰鬥部隊加給」。在官兵薪水大增下，軍校招生出現近年最佳成績。7所軍官院校的報到入學人數，都高於預計招生員額，是5年來首見。

漢光野戰 阿帕契、黑鷹油彈整補

國軍年度漢光四一號實兵演習昨進入第九天，陸航部隊分別在北部、中部演練攻擊直升機「野戰再整補作業」，假想攻擊直升機群完成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。