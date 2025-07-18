漢光演習落幕 顧立雄：貿然犯台必將為錯誤決策付出代價
國軍年度漢光41號實兵演習，經過10天9夜不間斷操演後，國防部長顧立雄今天正式宣布操演結束。他強調，真正具備嚇阻效果的，不只是新式武器裝備本身，更是國軍改革、團結與制敵克敵的決心。國軍從不追求武力比拚，而是要讓敵人明白，貿然犯台必將為錯誤決策付出代價。
顧立雄今天召開視訊會議，他首先指出，演習初始適值「丹娜絲」颱風侵襲臺灣，不僅對部隊整備工作造成影響，更使中、南部地區面臨近年罕見的重大災情。第四、五作戰區即時調度兵力，支援地方災後復原，除了助民整理家園；並同時完成操演任務，正是軍民整合團結，共同守護家園的最佳典範。
針對後備動員能量的驗證，顧立雄提到，演習中由步兵206旅執行全旅動員效能驗證，透過完整的臨戰訓練程序，檢視後備戰力恢復所需時間。權管單位應據此深入分析執行成效，以研擬檢討策進作為，建立標準訓練作法，方能有效支援常備部隊，充實整體防衛戰力。
另外，面對海馬士多管火箭、陸射劍二、拖式2B飛彈及各型無人機等新式裝備陸續到位，顧立雄說，國君搭配新式裝備，並持續強化組織功能，此次演訓期間充分整合，建構出重層縱深的防禦體系。
顧立雄並指出，這次演習強化了灰色地帶應處及縱深地區兵、火力部署等演練，部隊頻繁穿梭於城鎮街道，貼近實戰化的訓練場景，也增加操演意外事故發生的風險，是各級幹部審視風險管控作為的重要時機。
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