漢光演習最終日馬防部防空演習 共築防衛韌性

軍中戲稱「酒」為「團結水」，遇到慶生會或加菜等解除官兵壓力的場合，營區或可調整作法開放酒精飲料，但重點在限量。歐美國家即使是海上航行艦艇，都有設定可飲用一定數量的酒，例如拉法葉級巡防艦返國時，艦上有紅酒機器。若堅持不顧部隊成員需求的假道學，反而更易製造問題。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025-07-18 07:30