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漢光演習最終日馬防部防空演習 共築防衛韌性

中央社／ 連江縣18日電
國軍「漢光41號」實兵操演最終日，陸軍馬祖防衛指揮部18日配合連江縣政府實施「城鎮韌性防空演習」，模擬遭遇空襲時，馬防部接獲射擊命令後，立即實施防空接戰任務。（馬祖防衛指揮部提供）中央社
國軍「漢光41號」實兵操演最終日，陸軍馬祖防衛指揮部18日配合連江縣政府實施「城鎮韌性防空演習」，模擬遭遇空襲時，馬防部接獲射擊命令後，立即實施防空接戰任務。（馬祖防衛指揮部提供）中央社

馬祖防衛指揮部今天指出，配合連江縣政府實施「城鎮韌性防空演習」，負責防空接戰任務，模擬遭遇空襲時，啟動防空接戰機制，透過縣府引導民眾進入避難設施，展現軍民共築防衛韌性。

馬祖防衛指揮部發布消息稿指出，戰爭型態快速轉變，強化防衛韌性與應變能力已成全民防衛重要課題。今天為「漢光41號」第10天，馬防部配合連江縣政府實施「城鎮韌性防空演習」，展現軍民協力共同守護家園的行動力與實踐力。

馬防部指出，演練期間負責防空接戰任務，模擬遭遇空襲時，立即啟動防空接戰機制，透過縣府引導疏散民眾進入避難設施，希望將損傷降到最低。

馬防部強調，未來將進一步結合馬祖地區特有的坑道系統，提供連江縣政府做為避難空間使用，讓整體防空機制更貼近實戰景況。

馬防部透過消息稿表示，為期10天9夜的「漢光41號」演習實兵操演，官兵全程投入，以實戰化操演，有效驗證部隊作戰能量，同時更深化全民防衛的共識與韌性，都將成為守護家園最堅定的力量。

城鎮韌性演習

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