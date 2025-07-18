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漢光41號演習 東引指揮部展現堅實戰力成果

中央社／ 連江縣18日電
國軍「漢光41號」實兵演練歷時10天9夜，陸軍東引地區指揮部期間以「有腳本、不劇透」方式，依次進行多項演練課目，貼近戰場實況。圖為官兵實施防空射擊。（東引地區指揮部提供）中央社
國軍「漢光41號」實兵演練歷時10天9夜，陸軍東引地區指揮部期間以「有腳本、不劇透」方式，依次進行多項演練課目，貼近戰場實況。圖為官兵實施防空射擊。（東引地區指揮部提供）中央社

國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練，東引地區指揮部今天指出，演練期間結合想定與輔助狀況發布，貼近戰場實況，整合防區部隊火力，展現堅實戰力成果。

陸軍東引地區指揮部今天發布消息稿指出，為驗證部隊實戰化訓練成效，於「漢光41號」實兵演練期間，結合想定與輔助狀況發布，驗證各責任分區指揮官任務指揮及授權機制，並整合防區各部隊兵力與火力，執行各型武器射擊，展現官兵戮力戰訓、堅實戰力成果。

陸軍東引地區指揮部指揮官馮少毅透過消息稿表示，歷時10天9夜的「漢光41號」演習，以「有腳本、不劇透」方式，依次進行「聯合情監偵」、「灰色地帶應處」、「防空接戰」、「要域火殲」、「灘岸戰鬥」、「據點群戰鬥」及「反擊作戰」等課目。

馮少毅進一步指出，各項演練課目貼近戰場實況，為驗證各部隊指揮程序及指管通聯手段，並遂行各建制武器的火力打擊訓練。

馮少毅強調，未來仍將持續秉持「處處皆戰場、時時做訓練」原則，整合轄內部隊，落實各項戰備訓練，提升部隊統合戰力，展現「同島一命、奮戰到底」抗敵意志，為國之北疆東引提供最堅實的防衛力量。

漢光演習

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