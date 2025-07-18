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史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
軍媒今刊登陸軍司令呂坤修昨日返回司令部驗證備援指管機制轉移演練，同時提醒結束操演準備返防的部隊，注意行車安全、演習地區滅跡工作，有效確實維護演習全程紀律與安全，順利完成演訓任務。圖/國防部青年日報
軍媒今刊登陸軍司令呂坤修昨日返回司令部驗證備援指管機制轉移演練，同時提醒結束操演準備返防的部隊，注意行車安全、演習地區滅跡工作，有效確實維護演習全程紀律與安全，順利完成演訓任務。圖/國防部青年日報

國軍漢光41號演習實兵操演今（18）日進入最後一天科目，各野戰部署部隊上午陸續撤收返回駐地。「青年日報」今刊登陸軍司令呂坤修昨日返回司令部驗證備援指管機制轉移演練，同時提醒結束操演準備返防的部隊，注意行車安全、演習地區滅跡工作，有效確實維護演習全程紀律與安全，順利完成演訓任務。

陸軍司令戰時並無指揮權，戰時的位置在大直衡山指揮所，擔任參謀總長地面作戰幕僚長，備援指管機制轉移演練也應為實兵操演開始時實施。但報導顯示陸軍司令部在操演第9日才實施指管機制轉移訓練。而此次操演以地面部隊為主力，呂坤修在演習結束前夕坐鎮司令部，透過視訊親自督導部署野外的部隊準備撤收。

「青年日報」今日報導，呂坤修昨日在參謀長陳建義、政戰主任史順文及各業管處長等重要幹部陪同下，視導司令部備援指管機制轉移演練，勗勉各級幹部執行實兵演練過程，全面驗證聯合作戰計畫可行性，並務實汲取寶貴的操演參數。

報導指出，呂坤修同時召開對下視訊會議，驗證指管通聯暢通無虞；提醒各級部隊應妥善演習後復原工作，注意部隊返防行車安全、演習地區滅跡工作，有效確維演習全程紀律與安全，順利完成演訓任務。

漢光演習 演習 機制 呂坤修

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