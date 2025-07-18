史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

國軍漢光41號演習實兵操演今（18）日進入最後一天科目，各野戰部署部隊上午陸續撤收返回駐地。「青年日報」今刊登陸軍司令呂坤修昨日返回司令部驗證備援指管機制轉移演練，同時提醒結束操演準備返防的部隊，注意行車安全、演習地區滅跡工作，有效確實維護演習全程紀律與安全，順利完成演訓任務。

陸軍司令戰時並無指揮權，戰時的位置在大直衡山指揮所，擔任參謀總長地面作戰幕僚長，備援指管機制轉移演練也應為實兵操演開始時實施。但報導顯示陸軍司令部在操演第9日才實施指管機制轉移訓練。而此次操演以地面部隊為主力，呂坤修在演習結束前夕坐鎮司令部，透過視訊親自督導部署野外的部隊準備撤收。

「青年日報」今日報導，呂坤修昨日在參謀長陳建義、政戰主任史順文及各業管處長等重要幹部陪同下，視導司令部備援指管機制轉移演練，勗勉各級幹部執行實兵演練過程，全面驗證聯合作戰計畫可行性，並務實汲取寶貴的操演參數。

報導指出，呂坤修同時召開對下視訊會議，驗證指管通聯暢通無虞；提醒各級部隊應妥善演習後復原工作，注意部隊返防行車安全、演習地區滅跡工作，有效確維演習全程紀律與安全，順利完成演訓任務。

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