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中共22機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北18日電
中共22機艦船台海周邊活動，國軍嚴密監控。圖／國防部提供
中共22機艦船台海周邊活動，國軍嚴密監控。圖／國防部提供

國軍漢光41號演習實兵操演今天進入第10天期程。國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲11架次共機，其中7架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦10艘、公務船1艘，總計中共22機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時10分至昨天晚間7時15分，在台灣海峽空域偵獲中共9架次主戰機及無人機，其中5架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午7時15分至昨天晚間6時35分，在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

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