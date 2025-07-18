烏克蘭經驗可供台灣借鏡 專家籲從小學操控無人機

台灣近日舉行城鎮韌性演習，演練應對空襲的能力。烏克蘭無人機專家法蘭基夫指出，俄羅斯用無人機大規模空襲烏克蘭，中國很可能採同樣手段，建議台灣訓練民眾從小學習操控無人機，強化嚇阻力。

「烏克蘭現在整晚每一兩分鐘就聽到爆炸聲，每天早上會聽到5至10人死亡、50至60人受傷的消息，」家住烏克蘭首都基輔（Kyiv）的法蘭基夫（JohnFrankiv）在10日接受中央社視訊訪問，描述俄羅斯近期空襲釀成的悲劇。

法蘭基夫是美國與烏克蘭合資之無人機偵測器公司Kara Dag的技術長。當天的訪問比原定時間延後8小時，因為俄軍凌晨出動397架攻擊型無人機及18枚飛彈，襲擊烏克蘭，基輔市區爆炸聲不斷，讓他整夜都無法入睡。

俄軍無人機密襲烏克蘭 釀傷亡更甚飛彈

烏克蘭空軍每日統計，近期俄軍無人機攻擊造成的傷亡，甚至超過飛彈攻擊。

烏軍表示，在7月9日至10日，俄軍的18枚飛彈全數未命中目標，但397架無人機中，有33架突破防線，撞擊烏克蘭建築物後爆炸，造成2人死亡、38人受傷；其餘364架無人機未能成功攻擊，其中164架被擊落，200架遭電子干擾壓制。

俄軍並於7月14日發動136架無人機攻擊。基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，這波造成至少6人死亡、30人受傷。相較前一波攻擊中，烏克蘭攔下近91.7％的無人機，這次攔截率下降至79.4%，主要是因為俄軍擴大攻擊區域。

法蘭基夫說，俄軍從各個方向發動無人機攻擊，有時針對基輔，有時針對烏克蘭中部的多座機場，每次攻擊的路線皆不相同，意在製造混亂與恐慌。

「大概每週會有一棟建築倒塌，那時就會有更多傷亡，」法蘭基夫說。他並指出，仍有部分烏克蘭民眾住在受損的建築中。

中國無人機戰力更勝俄羅斯 台灣應警惕

俄羅斯以大量無人機攻擊烏克蘭，對台灣是一記警鐘，因為中國是全球最大的無人機生產國，具備對台發動大規模無人機攻擊的能力。

法蘭基夫說，若中國對台動武，類似景象也可能出現在台灣。中國的財力、人力、技術都比俄羅斯好太多，中國更有能力、也能有效率地發動這類攻擊。而因為台灣地狹人稠，屆時死傷恐怕會更加嚴重。

台灣海峽平均僅180公里，最窄處僅130公里。法蘭基夫說，中國「完全可以每天夜裡出動數千架無人機越過海峽」，而且在它的經濟因國際社會制裁而崩潰之前，可能持續對台攻擊數年。

他說，從中國的角度來看，以無人機攻擊台灣民宅不僅可行，而且「合乎邏輯」，因為這具備心理與戰略的雙重效果。此類攻擊可能會動搖民心，削弱人民對政府軍隊支持，其次將迫使民眾撤離，甚至選擇移民，同時也會降低生產力。

不過，法蘭基夫也說，這種策略在烏克蘭的成效有限。

「這只是讓我們更生氣—還有更睏，」他苦笑著說。

烏克蘭經驗 全民操控無人機強化防衛力

俄羅斯用於攻擊烏克蘭的無人機主力之一，是伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。法蘭基夫表示，最近大多數烏克蘭倒塌的建築物，就是遭到這款無人機擊中，每架無人機可搭載最多達50公斤的炸藥。

國防安全研究院副研究員舒孝煌對中央社指出，中共也有類似「見證者」的自殺式無人機，即ASN-301反輻射無人機。他說，台灣目前缺乏有效抵禦無人機的方法：傳統的防空飛彈太過昂貴，防空雷達也無法有效偵測小型無人機。

舒孝煌坦言，「我們買的（飛彈防禦系統）都只是防禦從海上來的攻擊。防禦無人機攻擊方面，我們現在做的，雖不能說是零，但可能只有百分之幾而已。」

舒孝煌建議，延後35快砲系統的除役時間，以擊落各型共軍無人機，避免浪費昂貴的防空飛彈。根據國防部的規劃，35快砲將在2029年前汰除，以「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）取代。

對於共軍無人機對台威脅程度的評估，國防部17日回覆中央社指出，共軍積極發展及運用各型無人機，投入對台軍演及戰備警巡等活動。國軍除綿密掌握，並全面研採軟（電子干擾）、硬殺（擊落) 等反制措施。

國防部說，35快砲系統目前仍服役於防空部隊，具穩定的射擊控制和強大的連續火力，能有效攔截突然出現低空的目標，有助建立多層次的防空防線，讓整體防空作戰效果達到最大化。

前美國國防部台灣資深科長胡振東指出，台灣應考慮使用高功率微波武器，因其涵蓋範圍廣，適合對付無人機蜂群。「它是一種電磁波，當無人機進入基地外牆一、兩公里的範圍內，電力系統就會被燒毀，無法繼續飛行。」

法蘭基夫則建議，台灣可推動民間無人機防禦模式，訓練民眾使用低成本的「第一人稱視角」無人機（FPV），以擊落類似見證者的中共無人機。

他表示，同時也可透過聲波探測、夜視鏡或無人機偵測器等技術支援，藉此得知敵方無人機的動態，以爭取反應時間。

法蘭基夫也說，台灣政府應開始大規模推動訓練民眾操作無人機的計畫，從學齡兒童開始，透過無人機模擬器進行訓練，「就像打電玩」，再進階到實際使用 FPV 無人機擊落玩具無人機。他說：「這在烏克蘭已是常規訓練」。

「如果我們5年前就開始這麼做就好了，」他感慨地說。

「他們（中國）可能會想：我們要發動閃電戰，一舉拿下台灣。但如果他們的情報單位評估，事情沒有那麼簡單，台灣可能撐上一年、甚至三年，那麼習近平可能就不會動手了，」法蘭基夫說。

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