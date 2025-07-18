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陳永康：須提升軍校教育資源

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

軍校招生出現全數超額的好消息，國防部官員認為，調薪確實讓官兵「有感」，不過各校深入各高中宣傳，積極「搶人」也是關鍵。至於招生成果宛如「開盲盒」，事前難以預估，是目前除了少數頂大之外，多數大學普遍面臨困境。曾任國防大學校長的立委陳永康提醒，軍校雖是國立大學，但分得的教育資源卻遠低於其他學校，若想提升國軍素質，這部分也必須改善。

官員解釋，考生須符合各軍校設定的成績標準，才能夠報名。因為考生們也報了其他大學，最後未必會來就讀，因此各校必須「散彈打鳥」，開放報名者有時超過預定招生名額三倍。直到六月卅日，考生帶著證件前來報到，才能確定入學數字。不過接下來是兩個月的入伍訓，以及最辛苦的一年級，等到升上大二，至少流失兩成，有時甚至將近四成。

近年國內大學出現「在地化」，多數學生來自鄰近縣市，不喜歡選擇遠距離學校。軍校也有類似情況，三軍官校都位於高雄，學生出身南部縣市較多；國防大學三所學院在台北、桃園，北部學生比例就高於官校。各校也都發現，來報考軍校的女生，不僅成績往往較高，願意從軍的意志也較強，中途退學率明顯低於男生。

招生員額 國軍

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