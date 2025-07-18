7軍校招生達標 5年首見

立院通過國軍官兵「志願役加給」增為每月三萬元，賴清德總統也宣布調漲「戰鬥部隊加給」。在官兵薪水大增下，軍校招生出現近年最佳成績。七所軍官院校（陸海空軍官校，國防大學理工、政戰、管理學院，國防醫學院）的報到入學人數，都高於預計招生員額，是五年來首見。

提案立委徐巧芯表示欣慰，認為提升待遇果然有立竿見影效果，更多年輕人願意當兵，才能有效篩選出更適合人才，也讓現役軍人更有尊嚴。她也表示，雖然政院未提覆議，但不確定賴政府是否認為，大罷免若讓民進黨重回國會多數，就能翻案。她表示，如果自己下會期仍在立法院，一定會強力監督，不允許政院不編預算。

軍校不自辦考試，考生憑學測、統測成績報名，由於六月底就需報到接受入伍訓，因此無法參加第二次學測。一一四學年度招生總名額，原預定一四七六人，報名四○○八人，報到入學一六八七人。先前一一○至一一三學年，每年均有二至四所校院無法招滿預計人數，今年則是全部出現超額。

不過，國防大學的管理、政戰學院，仍出現男生無法足額，明顯超收女生狀況：國防管理學院預計招收男女各一一六、卅一人，實際入學一一二、一○二人；政戰學院預計招收男女各一三二、四十八人，實際入學一○二、一○一人。

今年二月立院會期開始，徐巧芯提出軍人待遇條例修正案，將原本每月一萬元的志願役加給增為三萬。國民黨團將其列為優先法案，三月七日在院會通過逕付二讀。國防部長顧立雄表示，不宜通盤式喊價，且立院通過大幅提升支出的法案，依法應徵詢政院。

三月廿一日，賴總統利用視導陸戰隊機會，宣布志願役加給增為一萬三千至一萬五千元，戰鬥部隊加給原為五千或三千元，增至一萬兩千或七千元。藍營未停止推動修法，六月十日以人數優勢贏得表決通過。並規定明年元旦生效，以配合預算編列。

當天立院三讀程序尚未完成，政院就舉行記者會批評，每年將多增二九○億元以上開支，且違反預算法及財政紀律法，將審慎研議合法合憲的救濟方式，但事後未提覆議。近日府院黨未再表態，賴總統「團結十講」也不提及，似乎在等待大罷免結果再作決策。

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