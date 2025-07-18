漢光野戰 阿帕契、黑鷹油彈整補

國軍年度漢光四一號實兵演習昨進入第九天，陸航部隊分別在北部、中部演練攻擊直升機「野戰再整補作業」，假想攻擊直升機群完成一波空地作戰後，在郊區前進基地進行熱加油及掛彈作業，延續持久戰力。軍事專家解讀，陸航在戰時可支援各地守軍，更可攻擊共軍第二線指揮所和補給點，對防衛作戰相當重要。

漢光四一號實兵演習，昨狀況推演國軍面對登陸共軍採取縱深防禦，誘使敵軍深入，進入「持久作戰」階段，各作戰區戰鬥部隊與共軍進入最後決戰及掃蕩階段，陸航部隊也向各作戰區提供空中支援。

航特部六○一旅在樹林河濱公園演練AH-64E阿帕契攻擊直升機「野戰前進整補作業」，任務假想攻擊機群在支援台北周邊掃蕩共軍的對地支援任務後，進行野戰落地加油再整補，兩架AH-64E阿帕契直升機在會合另兩架UH-60M黑鷹通用直升機後，飛往大漢溪畔樹林河濱公園落地。

在當地待命的地勤官兵首先在直升機群引擎不熄火的情況下進行「熱加油」作業，出動大型M998大型油罐車，同時為四架直升機加油；並為阿帕契直升機加掛地獄火空對地飛彈及刺針空對空飛彈，其中也包含專門搭配AH-64E毫米波雷達的AGM-114L長弓地獄火飛彈。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲解讀，野戰熱加油掛彈可讓陸航部隊在即便基地遭受攻擊癱瘓的情況下，仍能保有持續作戰能力，利用河濱作為補給點，也可獲得相當隱蔽遮蔽，陸航直升機可攻擊共軍第一線部隊甚至第二線的指揮所、補給點和通訊管制節點等，對防衛作戰相當重要。

此外，漢光四十一號演習前天「縱深防禦作戰」，經證實，海軍陸戰隊六六旅主力改編從事中樞衛戍作戰後，淡水河口南岸台北港的「重要目標防護」任務，改由陸軍二六九旅接手，明年換裝M1A2T戰車連，戰時部防八里阻滯敵軍。國軍今年首度驗證島上作戰，也特別落實淡水河口防務，刻意向三軍統帥展示有能力防衛中樞「反斬首」的作為。

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